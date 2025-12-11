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Психологическое собеседование для педагогов вводится в Беларуси

11 декабря 2025 06:37
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Безопасность детей – приоритет. В Беларуси на законодательном уровне создается максимально защищенная среда для несовершеннолетних. Совет Министров предоставил учреждениям, работающим с ними, право проводить психологические собеседования с сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Психологическое собеседование для педагогов вводится в Беларуси-2

Пройти такое собеседование предстоит педагогам, тренерам, воспитателям и другим специалистам, которые напрямую взаимодействуют с детьми. Собеседование назначается исключительно при наличии серьезных оснований. Среди них: негативная характеристика на предыдущем месте работы или учебы, отрицательная информация о профессиональных, деловых и моральных качествах или сведения о проведении в отношении семьи работника, социального расследования.

Психологическое собеседование для педагогов вводится в Беларуси-4

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:
Принятию постановления способствовало внесение соответствующей нормы в закон об обеспечении прав детей. Собеседование носит исключительно рекомендательный характер и проводится профессиональными психологами. Его цель – помочь сделать детскую среду максимально безопасной.

Новое постановление демонстрирует системный подход государства к вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних. Документ вступит в силу 17 января.

# Образование в Беларуси # Екатерина Петруцкая

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