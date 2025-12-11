Психологическое собеседование для педагогов вводится в Беларуси

Безопасность детей – приоритет. В Беларуси на законодательном уровне создается максимально защищенная среда для несовершеннолетних. Совет Министров предоставил учреждениям, работающим с ними, право проводить психологические собеседования с сотрудниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пройти такое собеседование предстоит педагогам, тренерам, воспитателям и другим специалистам, которые напрямую взаимодействуют с детьми. Собеседование назначается исключительно при наличии серьезных оснований. Среди них: негативная характеристика на предыдущем месте работы или учебы, отрицательная информация о профессиональных, деловых и моральных качествах или сведения о проведении в отношении семьи работника, социального расследования.