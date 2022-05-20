Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

После встречи с пионерским активом Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Планируется, что в Сочи состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После встречи с пионерским активом Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Планируется, что в Сочи состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, о проведении полноформатной встречи лидеры двух стран договорились во время недавнего саммита ОДКБ в Москве. Главы государств подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.