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Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

20 мая 2022 14:10
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После встречи с пионерским активом Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Планируется, что в Сочи состоятся его переговоры с Владимиром Путиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным-1

Напомним, о проведении полноформатной встречи лидеры двух стран договорились во время недавнего саммита ОДКБ в Москве. Главы государств подробно обсудят весь спектр тем белорусско-российского сотрудничества, ход выполнения правительствами двух стран ранее данных поручений.

# Беларусь-Россия # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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