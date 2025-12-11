До конца 2025-го в Гомельской области введут в строй шесть новых МТК

Увеличить количество и повысить качество продукции. До конца 2025 года в Гомельской области введут в строй шесть новых молочно-товарных комплексов. Один из них – в агрогородке Хутор Светлогорского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современный объект рассчитан на 600 голов дойного стада. Сейчас уже идет монтаж оборудования.

Ольга Рыбак, начальник производства сельхозпредприятия «Хутор-Агро»:

На новом молочно-товарном комплексе будет устроена доильная установка «Параллель» нашего «Гомельагрокомплекта». Комплектование дойного стада на ферме в основном 80 % будет комплектоваться нашими нителями. Также мы планируем со старой фермы переводить животных на новую ферму, что также позволит улучшить количество и качество продукции.

В хранилища уже заложили силос. На полную мощность новый комплекс должен выйти в первой половине будущего года. Это позволит хозяйству увеличить производство молока на треть. Сейчас здесь выпускают продукцию качества «Экстра», которая отправляется на Рогачевский молочно-консервный комбинат. Всего в молочной отрасли региона реализуют 14 инвестпроектов, в том числе это строительство 12 молочно-товарных комплексов, возводимых по поручению Президента.