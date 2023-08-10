Посол Бразилии в Беларуси: мы очень ценим наши отношения и работу, которая сегодня проводится в вашей стране

Бернард Жорг Леопольд де Гарсия Клингл, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Беларуси:

Для меня большая честь быть сегодня на этой встрече и передать президенту моей страны приглашение от вас посетить вашу страну для того, чтобы обсудить дорожную карту дальнейшего сотрудничества. Мы в Бразилии очень ценим отношения с Беларусью, а также ту работу, которая сегодня проводится в вашей стране. Мы понимаем важность региона и деликатность ситуации, которая сложилась в вашем регионе. Мы также видим противостояние, которое сегодня происходит между Россией и западными государствами. Бразилия готова принимать участие в диалоге, и мы также видим вас как человека, который не только очень хорошо разбирается в сложившейся ситуации, но и человека, который может принимать участие в этом диалоге и способствовать разрешению ситуации.

Конечно же, президент Бразилии, я уверен, с большой благодарностью воспримет ваше приглашение и примет его. Потому что он знает, как сегодня важно обсудить с вами решение той ситуации, которая сложилась. Мы понимаем, что на кону. Нами назначен специальный посланник – министр, который от Бразилии принимает участие в диалоге. Мы уверены, что диалог требует общей воли, общего стремления к нахождению этого диалога, и поэтому моя надежда в том, что мой президент и вы сможете принять активное участие в этом процессе.