Азарёнок – украинцам: «Священные американские жопы не страдают, а вы умираете!»

Григорий Азаренок, СТВ: Я хотел ввинтить в наше обсуждение цитату Дуды, которая недавно появилась, узурпатора власти в Польше: «Прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают». Просто вот, Миколы ды Степаны, вы – это дешево. Священные американские жопы не страдают, а вы умираете. Браво, Дуда!

Александр Шпаковский, политолог:

Смотрите, какой гадкий пан. Во-первых, раболепие перед американцами. Все понятно. Во-вторых, абсолютное презрение к украинцам. Здесь тоже все понятно, исходя из истории польского шовинизма. Читайте «Тараса Бульбу», все будете знать. Этот чобот польского пана как был, так и остался.

В-третьих, что здесь очень важно отметить. Не только Дуда так говорит. Бен Уоллес. Вспомните заявление. Что такое Украина? Выступал на мероприятии Министерства обороны перед военачальниками британскими. Что такое Украина? Battle laboratory. Боевая лаборатория, где мы имеем возможность испытывать новые виды техники, вооружений на подопытных кроликах, чтобы готовиться к войне XXI века. Они готовятся к войне с нами. Запомните это.

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