10 тысяч километров и в топ-10 торговых партнеров. Расстояние между Беларусью и Бразилией не влияет на торгово-экономическое сотрудничество. В 2022 году товарооборот составил почти 360 миллионов долларов с положительным для Беларуси сальдо. А за первое полугодие 2023 года объем двусторонней торговли приблизился к 400 миллионам долларов. И обе стороны намереваются продолжить сотрудничество. В его развитие в Минске готовы встретить президента Бразилии. Приглашение сегодня озвучил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если оценивать белорусско-бразильские отношения, должен сказать, что они могут быть значительно лучше. И в политическом отношении. Но прежде всего в торгово-экономическом отношении. Потому что торгово-экономические отношения – это основа, базис любых отношений. Если у нас будут в материальном отношении крепкая заинтересованность и связка определенная, тогда выстраиваются и политические, и дипломатические отношения. Как посол вы это не хуже меня понимаете.

Одно из основных предложений сегодня – направить сигнал своему президенту, что мы его ждем в Беларуси. В любое удобное время для него. Лучше зимой. Для того чтобы он увидел нашу зимнюю природу. И мы могли бы во время его визита окончательно определить ту дорожную карту или план наших взаимоотношений. Еще раз подчеркиваю: белорусское руководство в этом крайне заинтересовано. Это основная причина и основное доказательство того, что мы с вами сейчас встречаемся, и это очень важная для нас встреча. И для Бразилии в том числе.

Стоит отметить, что посол по одному из дипломов является специалистом в области внешней торговли. А это должно благотворно сказываться на сотрудничестве между Беларусью и Бразилией. Основной позицией белорусского экспорта являются калийные удобрения. До санкций каждая пятая тонна удобрений, которые используют бразильские фермеры, была из Беларуси. Также у партнеров из Латинской Америки большой интерес к нашей технике. В свою очередь бразильская сторона готова увеличить поставки сырья для белорусских кондитеров.