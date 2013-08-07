Поправки в Избирательный кодекс Беларуси будут представлены Президенту до 30 августа 2013 года

Новости Беларуси. Изменения в избирательном законодательстве должны быть взвешенными и в интересах белорусского народа. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 6 августа на совещании по этому вопросу. В январе уже обсуждали данную тему и нынешний разговор окончательный перед внесением проекта закона в парламент. В нем одобренные предложения по оптимизации избирательного процесса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, предлагают изменить порядок финансирования - увеличить сумму всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в Президенты в три раза - до 9 тысяч базовых величин. Также предполагают отменить выдачу из республиканского бюджета средств на агитационные материалы, а эти деньги централизовано направить на изготовление информационных афиш о кандидатах, чтобы направлять их вместе с уведомлением о дате и времени голосования каждому избирателю.

Однако ряд положений проекта поддержан не всеми. Возражения вызывает порядок финансирования избирательных кампаний кандидатов. В частности, увеличение размеров избирательных фондов и возможность их создания на этапе выдвижения кандидатов в Президенты еще до их регистрации. В этой связи Александр Лукашенко предложил коллегиально обсудить законопроект.

Избирательный кодекс Беларуси принимался 13 лет назад – в 2000 году. Учитывая, сколько времени прошло с того момента, Центризбирком делает акцент на необходимости внести некоторые изменения в документ. Все-таки жизнь не стоит на месте. Совершенствование законодательства – естественный процесс.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте не будем устраивать какие-то скачки, чтобы бежать с кем-то наперегонки. Давайте не будем торопить время. Давайте постараемся идти в ногу с теми событиями и, особенно, зрелостью нашего общества. И давайте будем решать те вопросы, которые сегодня встали, назрели, не выдумывая каких-то новых, не наворачивая здесь, ссылаясь на новые демократические или старые демократические государства и процедуры. Мы живем в своей стране. Есть проблема, есть вопрос - давайте решать. Нет проблемы, нет вопроса - давайте не будем создавать эти проблемы и вопросы. У нас критерий один - выборы, другие кампании у нас проходят в Беларуси для белорусского народа и во имя этого народа. И решать эти проблемы, которые мы сегодня будем обсуждать, должен белорусский народ. И мы должны все делать так, как сегодня желает народ, который живет в нашей стране. Это главное.

Большая часть изменений изменений в проекте Закона, подготовленного ЦИКом и Национальным центром законодательства и правовых исследований касается выборов депутатов Палаты представителей. Предлагается, например, изменить порядок определения результатов выборов.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Предлагается проводить выборы депутатов Палаты представителей в один тур при сохранении барьера явки избирателей, действующего в настоящее время. То есть 50% плюс 1 человек. По этим же принципам у нас проводят избрания депутатов местных советов. Предлагается ввести запрет на проведение агитации, направленной на срыв выборов.

Вопросы, вызвавшие больше всего обсуждений – это увеличение фондов кандидатов в президенты, возможность их формировать уже после регистрации инициативной группы.

Лидия Ермошина:

Предлагается в пять раз увеличить допустимые размеры финансовых фондов кандидатов в президенты. В пять раз для кандидатов в президенты. Раньше это было 3 тысячи базовых величин. Предлагается увеличить до 15 тысяч базовых величин. И в три раза фондов кандидатов в депутаты Палаты представителей. И предусмотреть возможность открытия фондов для кандидатов депутаты местных советов. При этом предлагается, что лицо, зарегистрировавшее свою инициативную группу для выдвижения его кандидатом в президенты, сможет открыть счет в банке после регистрации инициативной группы.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Кандидату в президенты надо собрать 100 тысяч подписей, понимаете, 100 тысяч подписей. И когда мы начинаем собирать, и у него никаких денег нету и инициативной группы, естественно, она вынуждена брать левые деньги откуда-то. Мы хотим сделать это на законных основаниях. Может быть, его надо делать меньше этот фонд, это другое дело, там, не в пять раз, не до 1,5 млрд увеличивать его. Но что деньги должны быть, если хотите законно все делать, то деньги должны быть у инициативной группы. Что касается кандидатов в депутаты Палаты представителей, то там можно будет создавать фонд только после того, как будет он зарегистрирован. Потому что там надо собрать всего 1 тысячу подписей. Там работа небольшая, поэтому я считаю, это правильно все сделано.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики:

Что касается размеров фондов, что касается депутатов Палаты представителей. Вообще это надуманный вопрос. Сегодня 100 млн рублей – это потолок фонда, который может кандидат в депутаты себе образовывать за счет личных, пожертвований и так далее. Значит, в прошлые выборы, которые сейчас прошли, 364 кандидата зарегистрированы, только 64 использовали фонды. Причем самый большой фонд у одного человека составлял всего лишь 22 млн, то есть в 5 раз ниже, чем потолок. Зачем его увеличивать?

Александр Лукашенко:

Анатолий Николаевич, ну, вы согласны, что кандидату в президенты в три раза мы увеличиваем и поставим точку и не лезем в остальные статьи? Если ты хочешь победить, ты кандидат в президенты. Я помню свою первую президентскую кампанию. Я пешком прошел по всей стране, пешком и просил частного человека, я действительно не мог, у меня не было денег. Я просил: отвези меня в Гродно, отвези меня туда. И меня на частной машине, действительно на частной машине, кто-то, боялись вообще мне деньги давать. Кто мне деньги бы дал? 2–3 человека? Там задавили бы всех. И меня подвозили на этой машине. Но я боролся, я ездил. Давайте в три раза увеличим.

Еще один важный момент – изменение в предвыборной агитации во время избирательных кампаний в депутаты. Их одобрили.

Лидия Ермошина:

При проведении выборов в парламент от населения постоянно поступают жалобы, что они не обладают информацией о кандидатах в депутаты. Исходя из изложенного, логичным является предложение отказаться от бюджетного финансирования агитационных расходов кандидатов и передать эти средства местным, территориальным и окружным избирательным комиссиям для того, чтобы они изготовили соответствующие информационные буклеты и вместе с приглашением посетить избирательный участок, которое они за десять дней до выборов отправляют каждому избирателю, вбросили в каждый почтовый ящик.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Мы всем тут создаем равнозначные условия. Мы за счет бюджета заказали продукцию, в определенных местах разместили – достаточно. Она на улицах, она в магазинах дает информацию о кандидатах в депутаты в парламент. Поэтому здесь, я считаю, что в части фондов та система работы, которая есть, она сегодня правильная, эффективная.

Поправки в Избирательный кодекс Беларуси будут представлены Президенту до 30 августа. Осенью законопроект должны будут рассмотреть в Парламенте.