Белорусские военные направились на крупнейший в мире сибирский полигон «Телемба» для участия в стрельбах

Новости Беларуси. Белорусские военные направились на полигон «Телемба» для участия в стрельбах. Участникам оперативно-тактического учения с войсками Северо-Западного командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси предстоит семичасовой полет до Улан-Удэ, а затем до восточносибирского города Читы. И далее в составе автомобильной колонны к месту дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения начались в конце июля и продлятся до 17 августа. На российском полигоне силы 15 зенитной ракетной бригады будут отрабатывать боевые стрельбы с использованием всех возможностей местности.