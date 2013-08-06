Прямой эфир

Белорусские военные направились на крупнейший в мире сибирский полигон «Телемба» для участия в стрельбах

06 августа 2013 11:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские военные направились на полигон «Телемба» для участия в стрельбах. Участникам оперативно-тактического учения с войсками Северо-Западного командования ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси предстоит семичасовой полет до Улан-Удэ, а затем до восточносибирского города Читы. И далее в составе автомобильной колонны к месту дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения начались в конце июля и продлятся до 17 августа. На российском полигоне силы 15 зенитной ракетной бригады будут отрабатывать боевые стрельбы с использованием всех возможностей местности.

 

# Военные учения # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе ученым
05 августа 2013 13:25

Александр Лукашенко: Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе ученым

Более 3,5 тысяч экономических преступлений зарегистрировано в Беларуси за полгода
05 августа 2013 13:01

Более 3,5 тысяч экономических преступлений зарегистрировано в Беларуси за полгода

Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси
05 августа 2013 10:59

Впервые госслужащие из Таджикистана проходят стажировку в Академии управления при Президенте Беларуси