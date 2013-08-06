Сноуден зарегистрировался по месту пребывания. Теперь он ждёт в гости отца

Новости России. Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден зарегистрировался по месту пребывания. Адвокат Анатолий Кучерена рассказал журналистам, что Сноуден находится на территории России, но в каком именно городе, не уточнил.

Правозащитник также сообщил, что направил отцу бывшего сотрудника ЦРУ приглашение посетить Россию.

Анатолий Кучерена, адвокат:

Я направил приглашение отцу Сноудена вчера и, надеюсь, в ближайшие дни будет оформлена виза.



По словам Кучерены, экс-сотруднику ЦРУ хватает финансовых средств на жизнь в России. К слову, за последнюю неделю Сноуден получил немало перспективных предложений по сотрудничеству. Как сообщают СМИ России, глава комиссии Совета федерации по развитию информационного общества единоросс Руслан Гаттаров хочет привлечь беглого сотрудника американских спецслужб в качестве эксперта. От аналитика ждут советов по вопросам уязвимости персональных данных. Работу Сноудену предложил и Павел Дуров, основатель социальной сети «Вконтакте». Дуров сочтёт за честь, если Сноуден решит пополнить звездную команду программистов «ВКонтакте».



Напомним, 1 августа Россия предоставила экс-сотруднику ЦРУ убежище сроком на один год. Однако специалист по компьютерной безопасности по-прежнему опасается за безопасность личную. И поэтому свой новый адрес, как и планы на будущее пока предпочитает скрывать.

А вот США скрывать «крайнего разочарования» развитием событий не стали. Его официально выразил 2 августа представитель Белого дома, добавив, что американский президент все еще намерен ехать в Петербург на саммит большой двадцатки, но его личная встреча с российским коллегой теперь под сомнением (смотрите видео).