Новости по тегу #Минский городской исполнительный комитет

Основная тематика связана с ЖКХ: это вопросы качества капитального и текущего ремонта жилфонда. Также актуальны обращения по защите прав потребителей и изменению маршрутов транспорта.
Новой точкой традиционных городских гуляний стал открытый в 2025 году комплекс «Лошицкий». В субботу 27 декабря и 3 января в 18:00 здесь пройдут яркие концертные программы.
11 октября 2026 10:38
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