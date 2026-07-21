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Новости по тегу #Минский городской исполнительный комитет

4,9 тыс. обращений граждан поступило в Мингорисполком в первом полугодии 2026-го
21 июля 2026 06:20

4,9 тыс. обращений граждан поступило в Мингорисполком в первом полугодии 2026-го

Минск встретит Новый год с размахом – запланировано более сотни мероприятий
24 декабря 2025 18:31

Минск встретит Новый год с размахом – запланировано более сотни мероприятий

7 Ноября в Минске: открытие социальных и спортивных объектов, маршрутов, парка и массовые гулянья
07 ноября 2013 17:38

7 Ноября в Минске: открытие социальных и спортивных объектов, маршрутов, парка и массовые гулянья

В «Чижовка-Арене» 7 ноября прошел первый хоккейный матч
07 ноября 2013 13:37

В «Чижовка-Арене» 7 ноября прошел первый хоккейный матч

Николай Ладутько: Предприятиям Минска необходимо увеличить выпуск импортозамещающей продукции
06 ноября 2013 10:29

Николай Ладутько: Предприятиям Минска необходимо увеличить выпуск импортозамещающей продукции

К чемпионату мира по хоккею в Минске появятся скамейки с Wi-Fi и инсталяция картин в городском пространстве
30 октября 2013 13:07

К чемпионату мира по хоккею в Минске появятся скамейки с Wi-Fi и инсталяция картин в городском пространстве

В Минске почтили память погибших 70 лет назад узников гетто
21 октября 2013 13:49

В Минске почтили память погибших 70 лет назад узников гетто

Корреспонденты СТВ подсчитали, в какую сумму обойдутся сутки жизни в Минске иностранному туристу во время чемпионата мира по хоккею
20 октября 2013 21:07

Корреспонденты СТВ подсчитали, в какую сумму обойдутся сутки жизни в Минске иностранному туристу во время чемпионата мира по хоккею

Жилую застройку в Минске будут уплотнять
17 сентября 2013 17:21

Жилую застройку в Минске будут уплотнять

День города-2013 в Минске: автомобили ветеранам войны в Афганистане, открытие первых арендных домов и многое другое
15 сентября 2013 21:15

День города-2013 в Минске: автомобили ветеранам войны в Афганистане, открытие первых арендных домов и многое другое

Ко Дню города в Минске открыли после реконструкции детскую поликлинику
12 сентября 2013 19:58

Ко Дню города в Минске открыли после реконструкции детскую поликлинику

В 2014 году в Минске будет построено не менее миллиона квадратных метров жилья
11 сентября 2013 15:03

В 2014 году в Минске будет построено не менее миллиона квадратных метров жилья