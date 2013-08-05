Александр Лукашенко: Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе ученым

Новости Беларуси. Государство будет направлять бюджетные средства на прорывные научные разработки. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу развития научной сферы Беларуси. Президент призвал ученых активнее искать внебюджетные средства финансирования и поставил задачу за 3 месяца разработать программу преобразований в научной сфере. Ее структура должна стать компактной и эффективно управляемой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению главы государства, белорусской науке нужно ориентироваться на потребности экономики и превратиться в действенный инструмент ее модернизации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не ставим во главу угла и не претендуем на то, чтобы рулить в Академии наук, управлять учеными, тем более делить собственность, которой сегодня управляют или которую арендуют у государства научные институты, Академия наук и так далее. Господь с вами. Управляйте, если вы это можете эффективно делать, действуйте. Более того, совсем недавно я, допустим, в сельском хозяйстве передал в распоряжение Академии наук 25 тысяч гектаров и целое предприятие. Если вы готовы проглотить еще такой кусок, мы вам еще дадим. И не только земель, но и другие предприятия, самые лучшие предприятия для того, чтобы они развивались лучше. Это наш путь, а не в том, чтобы там где-то, под столом, чего-то поделить. Вы должны это четко представлять.

У меня только государственный подход к реформированию науки. Я хочу, чтобы вы стали и сказал: «Да, вчера было вот так. Сегодня, посмотрите, наука сыграла такую роль и положила на стол государству и народу вот это». Ну, и спасибо. Только в этом мой подход.

В декабре 2011 года президент поручил разработать и реализовать комплекс мер по развитию научной сферы. За это время предлагались различные варианты преобразований. Например, превратить Академию наук в общественную организацию, или наоборот, в огромную научно-производственную корпорацию. В целом, в этой отрасли Президентом было дано около 300 поручений. Большинство из них выполнено, но вопросов по прежнему немало.

Александр Лукашенко:

Белорусская наука должна быть четко сориентирована на потребности отечественной экономики, превратиться в действенный инструмент ее модернизации. Основной упор должен быть сделан на прикладные разработки.

Почему только государство платит и должно платить за разработки ученых? А производственные коммерческие предприятия? Нужно целенаправленно использовать инструмент государственного заказа в стратегически важных для страны сферах. А на другие направления исследований активнее привлекать внебюджетные источники.

Нам надо окончательно определиться с судьбой фундаментальной науки. У нас не такая большая и богатая страна, чтобы развивать широкий спектр подобных исследований. И вопрос, наверное, не в том, богатая или большая страна, а вопрос в том, насколько они нужны нам, эти фундаментальные исследования, и насколько мы будем успешны, занимаясь теми или иными фундаментальными направлениями.

Я смотрю на это прагматично, чтобы не выбросить деньги на ветер. Лучше мы потратим деньги на несколько прорывных направлений, скажем, грядущего шестого технологического уклада. Дальше также будем развивать те направления, где в Беларуси сложились мировые научные школы. Например, оптика, лазерная физика, теплофизика, биоорганическая химия и материаловедение как фундамент для развития прикладных исследований высшего образования.

Еще одно поручение – провести оптимизацию научной сферы в целом и Академии наук в частности. Структура сегодня включает в себя 120 организаций, и 18 тысяч сотрудников. При этом только треть из них непосредственно занимаются исследованиями и разработками.

Кроме того, отдельные институты академии дублируют функции друг друга. Поэтому всей научной системе предстоит стать более компактной. Предстоит ученым активнее привлекать и внебюджетные средства финансирования, дотации из государственного кошелька – только на прорывные проекты.

Буквально накануне этого совещания представлены новые предложения. В частности, об открытии на базе НАН Центра по созданию высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики. Александр Лукашенко считает, что результаты исследований необходимо превратить в востребованный экономикой и обществом интеллектуальный продукт.

Александр Ильющенко, генеральный директор ГНПО порошковой металлургии, директор ГНУ «Институт порошковой металлургии» НАН Беларуси:

В последние годы наметилось снижение объемов бюджетного финансирования Академии наук: со 136 млн долларов США в 2010 году до 91,7 млн долларов США в 2012 году. Я отмечал выше, что мы не живем и не собираемся жить и работать только за счет бюджетных средств. В прошлом году в общем объеме работ бюджетные источники в Академии составили только 27,1%. Мы будем и далее стремиться к переходу на самоокупаемость.

Александр Лукашенко:

Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе и ученым. А ученым прежде всего, потому что, Михаил Владимирович, ученые сами, умные люди, должны заработать и себе, и государству. Поэтому зачем же мы будем выбрасывать из бюджета деньги, не получая должной отдачи. И в то же время будем отдавать последние деньги на прорывные направления. Там, где мы будем видеть и чувствовать, что мы получим хороший трактор, хороший комбайн, а желательно не только трактор, комбайн (мы уже их наелись тракторов и комбайнов), совершенно новый на новых принципах, в новых направлениях результат. Если мы будем это иметь, мы будем отрывать от всего и ученым отдавать последние деньги. Потому что они окупятся.

Вопрос о том, как будет выглядеть обновленная научная сфера страны вылился в четырехчасовую дискуссию. Президент дал возможность высказаться каждому.

Михаил Мясникович отрасль знает изнутри – почти 10 лет руководил Академией наук. Премьер-министр предлагает, в первую очередь повысить статус генеральных конструкторов.

Михаил Мясникович, Премьер-министр Республики Беларусь:

Кто может более грамотно поставить задачу перед наукой? Генеральный конструктор. Конструктор, он же должен диктовать требования производственникам. То есть он должен подталкивать где-то и генерального директора.

Александр Лукашенко:

Если возникнет, Михаил Владимирович, такое направление, где мы можем создать целую систему какую-то и будут задействованы в этом все предприятия, несите конкретные предложения по такому направлению и такому конструктору. Мы примем решения, подпишем даже указ под него, и все будем плясать вокруг него. Но пока такого нет. А чохом это делать и выводить генеральных конструкторов фактически из предприятий, они будут надувшись ходить с папками по стране, не привязани ни к чему.

Отраслевой или, как его еще называют, производственный сектор науки тоже требует обновления. Пока результаты исследований и разработок в промышленность внедряются не активно. Кроме того, ученым не хватает системы менеджмента, чтобы продвигать свой продукт на рынке. Среди предложений – подчинить целые научные направления профильным министерствам.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Министры, замминистр первый должен быть ученым или конструктором, который четко отвечает за это дело. Он должен задачи давать, видеть это развитие, привлекая к себе ученых, кого там надо. Но оттуда должны идти эти импульсы.

Олег Пенязьков, директор института тепло- и массообмена им. Лынькова НАН Беларуси:

Когда мне говорят, давайте министр будет руководить развитием наук в Академии наук, я, будучи директором простого академического института, даже у меня там, где 500 человек работающих, я как представлю гигантское количество работы, распухшая голова у меня, я представляю министра, у которого там 108-120 предприятий, ежедневная нагрузка, ежедневная отчетность, и при этом, ну, как он еще будет обеспечивать, ставить задачи перед развитием научных организаций. По-моему, это хорошо, если бы так было, но для того чтобы он мог это делать, у него должна быть соответствующая служба или аппарат, который занимается подготовкой вопроса.

Руководитель комитета по науке и технологиям предлагает укрупнить научные институты. Заказчикам, в том числе и иностранным, проще работать с большими структурами. Поэтому есть идея создать научно-практические комплексы.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Я такое предложение, ну, в принципе, совместно с Академией наук отрабатывал, чтобы создать научно-практические комплексы в структруе Академии наук.

Александр Лукашенко:

Что за укрупнение будет? Мы что Академию наук сейчас ликвидируем отделение или что там и перережем, порежем и создадим какие-то глобальные отдельные новые институты?

Игорь Войтов:

Ну, допустим, у нас есть вот в составе Академии, допустим, объедененный институт машиностроения, институт технологии металлов, институт порошковой металлургии, научное приборостроение и так далее. То есть это группа институтов, которая работает с очень смежной тематикой.

Александр Лукашенко:

Их все объединить в один?

Игорь Войтов:

Создать здесь научно-технический комплекс. Большой, под решение тех целевых задач, которые в настоящее время есть.

Подготовка научных кадров, еще один вопрос требующий обсуждения. Сегодня в Беларуси 55 вузов. 10% всех исследований и разработок в стране выполняются именно на кафедрах и факультетах. Премьер-министр предложил создать отдельный университет при Академии наук для самых талантливых.

Александр Лукашенко:

Пойдите в ВУЗы, посмотрите: вот банк данных посмотрел, вот он победил по физике на олимпиаде где-то в Японии.

Михаил Мясникович:

А дальше что? А вот дальше надо забрать его вот в этот академический университет.

Александр Лукашенко:

Так Вы же еще их не посмотрели, может он там совершенствуется, и он не пойдет оттуда, у него хватает возможностей. И его не отдаст Абламейко из БГУ и так далее. Вы же еще не проработали этот этап. А Вы уже говорите: давайте Академию наук при Академии создадим.

Александр Лукашенко выслушал все предложения, однако, с принятием решений торопиться не будут. Стоит еще раз все обдумать и создать четкую программу действий. Срок – три месяца.

Александр Лукашенко:

Эти три месяца мы должны существенно и очень принципиально поработать над тем планом, хотите, называйте его программой или еще чем-то, как там мы его обзовем, это наше действие на перспективу. Но мы их должны прописать, что мы должны сделать с наукой в стране, в том числе и академической. Вы мне на стол кладете проект документа по совершенствованию деятельности Академии. Желательно, за это время еще предложить оптимизацию численности. Если вы хотите несколько поменять структуру управления наукой или поменять, допустим, структуру нашей Национальной Академии наук - пожалуйста. Все здесь вот вычерчено, мы вам передадим, кто будет участовать в этом процессе, да и просто будете знакомы. Как мы будем взаимоувязывать эту вузовскую, отраслевую и академическую науку? Тоже вопрос серьезный. Надо нам это все прописать. Ученые не те люди, где, знаете, можно рубануть. За это надо отвечать. Не тот момент, где вот надо такое вот решение.

Уже в ноябре ученые, руководители министерств и предприятий, ректоры вузов встретятся здесь же и обсудят четкую программу преобразований в отрасли.

Кстати, слова «реформа» во время дискуссии старались избегать, подчеркивая – переделывать научную сферу никто не собирается, речь идет об обновлении и развитии.