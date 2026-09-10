Новости по тегу #ЦИК Беларуси

Как отметили в ЦИК, Михаил Алексеевич прожил яркую, достойную жизнь, которую до последнего дня посвящал служению людям и своей стране.
Посетив 15 избирательных участков в Астане, председатель ЦИК Игорь Карпенко констатировал высокий уровень подготовки членов избирательных комиссий.
Особый интерес у партнеров вызывает государственная система «Ясного языка» для граждан с трудностями восприятия информации, а также тактильные трафареты со шрифтом Брайля для незрячих избирателей.
Корректировка состава участников ВНС связана с тем, что ранее избранный делегат сложил полномочия по основаниям, предусмотренным законодательством.
Избирательные комиссии Беларуси и Кыргызстана выводят сотрудничество на новый уровень. Это предусмотрено подписанным 28 марта в Минске соглашением о сотрудничестве между центральными избирательными органами двух стран.
Здесь гости подробно ознакомились с деятельностью Центра по работе с населением и организации избирательного процесса. Он действует в вузе с 2022 года.
Некоторые ранее избранные делегаты сложили полномочия по основаниям, которые предусмотрены законом. Так, от Федерации профсоюзов их 80, двое будут переизбраны. Именно ФПБ обратилось с просьбой назначить выборы новых делегатов.
Всего этой осенью в Беларуси планируют высадить около 21 миллиона деревьев на площади более 3 тысяч гектар
На заседание Центральной избирательной комиссии подвели итоги прошедших электоральных кампаний и утвердили планы на предстоящий период.
Книга дает полный анализ важнейших электоральных процессов в условиях политической модернизации.
Итоги электорального цикла 2022-2025-го подвели сегодня, 15 мая, на семинаре-совещании ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко встретился с Иваном Мушкетом, заместителем руководителя Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ – директором Международного института мониторинга развития демократии.
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08