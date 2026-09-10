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Новости по тегу #ЦИК Беларуси

Скончался бывший зампред Минского горисполкома Михаил Петрушин
10 сентября 2026 11:12

Скончался бывший зампред Минского горисполкома Михаил Петрушин

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане
23 августа 2026 13:37

ЦИК Беларуси дал положительную оценку организации электорального процесса в Казахстане

Казахстанская делегация изучает белорусский опыт инклюзивного голосования
26 мая 2026 05:38

Казахстанская делегация изучает белорусский опыт инклюзивного голосования

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая
27 апреля 2026 10:51

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая

ЦИК Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве
28 марта 2026 10:37

ЦИК Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве

Делегация Кыргызстана посетила Академию управления при Президенте Беларуси
26 марта 2026 17:17

Делегация Кыргызстана посетила Академию управления при Президенте Беларуси

Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря
14 ноября 2025 18:35

Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря

Задача государственной важности! В Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё»
18 октября 2025 13:38

Задача государственной важности! В Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё»

ЦИК Беларуси готовится к внесению изменений в Избирательный кодекс
25 сентября 2025 10:42

ЦИК Беларуси готовится к внесению изменений в Избирательный кодекс

«Выборы в Беларуси: только факты» – в Минске представили книгу, посвящённую избирательной системе
13 июня 2025 08:05

«Выборы в Беларуси: только факты» – в Минске представили книгу, посвящённую избирательной системе

Коллективный Запад не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела Беларуси – Карпенко
15 мая 2025 10:38

Коллективный Запад не оставляет попыток вмешаться во внутренние дела Беларуси – Карпенко

Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске
01 апреля 2025 18:10

Прошедшие выборы Президента Беларуси и электоральную безопасность стран СНГ обсудили в Минске