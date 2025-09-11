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Лукашенко встретился с представителем Президента США Коулом

11 сентября 2025 10:51
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Белорусско-американские отношения стали темой разговора Президента Беларуси и заместителя спецпредставителя Президента США, который прибыл в Минск по поручению главы Белого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На повестке – ряд вопросов, которые могли бы улучшить взаимодействие между нашими странами. Но и для Минска, и для Вашингтона важно сейчас стабилизировать обстановку в регионе.

Лукашенко встретился с представителем Президента США Коулом-2

Александр Лукашенко заявил, что высоко ценит усилия Дональда Трампа в стремлении к миру. Еще один общий интерес лежит в экономической плоскости. Но и он выходит за рамки только двусторонних отношений.

Разговор длился около пяти часов. По итогам встречи Джон Коул дал интервью белорусским журналистам и поделился подробностями белорусско-американских контактов и личными впечатлениями от переговоров.

Лукашенко поблагодарил Трампа: ни один Президент США не делал столько, чтобы на планете был мир.

# Беларусь-США # Александр Лукашенко # Дональд Трамп

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