«Польша сегодня ведёт себя наиболее агрессивно». Сможет ли Европа бороться с экстремизмом?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Карта частоты актов насилия со стороны крайне правых движений в Европе. Смогут ли они удержать этого змея, чтобы он не захватил снова Европу? Насколько остро стоит проблема крайне правого экстремизма сегодня в Европе?

Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):

К вопросу о том, что мы видим эти угрозы, прекрасный визуальный ряд, отражающий тенденции, которые есть в этих странах. Прежде всего мы должны понимать, что за выражением мысли, убеждений стоят какие-то реальные действия. Я опять бы хотела возвратиться к анализу 2022 года, когда мы массово видели снос памятников советским воинам, это тоже нельзя оставить без внимания как способ демонстрации своего отношения. Как раз таки говоря о том, что происходит в Польше. Польша сегодня ведет себя наиболее агрессивно по отношению ко всем соседям. Со своими какими-то взглядами на историю, на политику, пытаясь свои исторические комплексы компенсировать за счет жесткой агитации, выражения политических лидеров. По-хорошему они должны нас пугать и настораживать. В какой-то мере хочется где-то пошутить, сострить, но это нужно все внимательно анализировать, потому что информационные посылы лишь говорят о перспективах того, что эти угрозы, как мы должны их воспринимать, могут стать реальностью. И правые движения, если о них говорить, то они явно будут набирать обороты в силу безнаказанности за предыдущие действия их идеалов, лидеров их мнений. Меня даже несколько ужаснула такая графика, но я останусь при своем мнении, что сегодня нужно реагировать прежде всего на информационное поле. Надежда Сасс:

А как в принципе провести грань между правыми партиями, национал-консервативной идеологией и крайне правыми, которые действительно опасны для общества, потому что либералы любят записывать всех подряд в фашисты. И Трампа, и Марин Ле Пен.