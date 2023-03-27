«Польша сегодня ведёт себя наиболее агрессивно». Сможет ли Европа бороться с экстремизмом?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Карта частоты актов насилия со стороны крайне правых движений в Европе. Смогут ли они удержать этого змея, чтобы он не захватил снова Европу? Насколько остро стоит проблема крайне правого экстремизма сегодня в Европе?
Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):
К вопросу о том, что мы видим эти угрозы, прекрасный визуальный ряд, отражающий тенденции, которые есть в этих странах. Прежде всего мы должны понимать, что за выражением мысли, убеждений стоят какие-то реальные действия. Я опять бы хотела возвратиться к анализу 2022 года, когда мы массово видели снос памятников советским воинам, это тоже нельзя оставить без внимания как способ демонстрации своего отношения. Как раз таки говоря о том, что происходит в Польше. Польша сегодня ведет себя наиболее агрессивно по отношению ко всем соседям. Со своими какими-то взглядами на историю, на политику, пытаясь свои исторические комплексы компенсировать за счет жесткой агитации, выражения политических лидеров. По-хорошему они должны нас пугать и настораживать. В какой-то мере хочется где-то пошутить, сострить, но это нужно все внимательно анализировать, потому что информационные посылы лишь говорят о перспективах того, что эти угрозы, как мы должны их воспринимать, могут стать реальностью. И правые движения, если о них говорить, то они явно будут набирать обороты в силу безнаказанности за предыдущие действия их идеалов, лидеров их мнений. Меня даже несколько ужаснула такая графика, но я останусь при своем мнении, что сегодня нужно реагировать прежде всего на информационное поле.
Надежда Сасс:
А как в принципе провести грань между правыми партиями, национал-консервативной идеологией и крайне правыми, которые действительно опасны для общества, потому что либералы любят записывать всех подряд в фашисты. И Трампа, и Марин Ле Пен.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:
Это очень просто, есть простые критерии. Консерватор – это человек, который, с одной стороны, ничего не имеет против рыночных отношений, политической конкуренции, он за многопартийность. Но при этом то, что его фундаментально отличает от нынешних неолибералов, это то, что он считает, что кроме индивидуальных прав и свобод есть еще и права, и свободы, которые невозможны без существования государства, он за традиционную систему ценностей, он за человеческую нормальность. Если говорить о европейском варианте, опирается на христианскую матрицу. То есть консерватор по факту рождения ребенка понимает, кто он. Потому что он видит объективные признаки, которые позволяют говорить ему – это мальчик или девочка. Это то, что принципиально отличается. И консерватор не грешит моральным релятивизмом, то есть у него его нет. Он понимает, что есть объективные истины, есть вещи, которые незыблемы в культурной матрице, в отличие от неолиберала, который заявляет, что все относительно, что нет абсолютно ничего устоявшегося, неолиберал – это всегда абсолютизация человеческого выбора, свободы личности, которая в результате вот этого валения превращается в несвободу для большинства.
Наталья Селюкина:
Мне хотелось бы сказать о том, что мы должны выступать здесь единым фронтом. Все люди, которые поддерживают и традиционные ценности, и те, которые занимаются актуальными историческими исследованиями, и из других отраслей специалистов, чтобы мы могли понять, что нас объединяет, каким образом противостоять всем тем угрозам, о которых мы сегодня говорили.
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
Вы правильно подняли вопрос, в чем разница. Разница в призыве к действию. Если ты во имя своей нации, народа призываешь к уничтожению или к радикальному притеснению других, это и есть нацизм. Если ты выступаешь за защиту того, что вам дорого, за нормальный уклад семьи, традиций и так далее, ты в этом смысле здоровый консерватор и патриот. То есть ты не желаешь ущемить другого, ты желаешь защитить то, что дорого тебе.
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