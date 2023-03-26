«Теперь мы пожинаем плоды». Кто виноват в том, что идеология нацизма возрождается?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
«Коричневая чума» вернулась в Европу?
Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:
В какой-то степени да. Может быть, конечно, в несопоставимом масштабе с тем, что было в середине XX века, но в гораздо большем, чем могли себе представить те, кто в 1945 году победил Третий рейх.
Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):
Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы мы сегодня говорили, что неонацизм возрождается, причем в таких уродливых формах. Больше всего он сегодня направлен на формирование такого информационного поля, которое расчеловечивает нас, принижает наши честь, достоинство и культуру. Думаю, именно в таких формах он и возрождается.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:
Я считаю, что мы можем уверенно говорить о не столько идеологии нацизма в чистом виде, сколько об идеологии криптонацизма. В первую очередь в регионах Восточной и Центральной Европы, что связано с разрушением СССР и формированием новых национальных идентичностей, нового исторического нарратива тех государств, где основой исторической политики является выборочное представление образа «национальных героев», которые выступают в историческом нарративе постмодернистском как третья альтернатива, как люди, которые якобы противостояли и сталинскому, и гитлеровскому режимам, поэтому они якобы являются предтечами того выбора, того пути, по которому пошли уже суверенные республики бывшего СССР.
Ради объективности нужно сказать, что подобные подходы были характерны не только для Беларуси, Украины, Прибалтики, но и для России. Вспомните попытки показать Власова как героя русского сопротивления, попытки защищать диссертации с позитивными коннотациями, которые связаны со Власовым.
Игорь Марзалюк:
Она сразу же родилась после 1991 года, была связана с тем, что информационное поле (в том числе историческое) заполнялось текстами тех, кто был за рубежом, кто объявлялся узником совести, истиной последней инстанции. И эти вещи мы видим сегодня очень ярко, рельефно. Соответственно, это абсолютно осознанное прочтение истории Второй мировой войны с четко выраженным акцентом показа гипертрофированной роли, которой на самом деле не было, в победе Второй мировой войны именно союзников – англо-американцев.
Надежда Сасс:
Сегодня видим, что действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, Нюрнбергского процесса, начинает ослабевать. В чем причина? Могли ли вы такое предположить, могли ли предположить наши предки, что к такому мы придем в 2023 году, 2022-м, 2021-м? То есть эта тенденция просматривалась на протяжении последних 10 лет, если мы, к примеру, возьмем ту же Украину.
Олег Волошин:
Если мы посмотрим на типологию вакцины, то разные результаты в борьбе с коронавирусом в разных странах проявляются и в том, что есть разница, как эта вакцина использовалась, кому прописывалась. Точно так же и в гораздо более сложном явлении общественном, как нацистская идеология. Конечно, по своему определению нацизм как радикальная форма национализма легко ложится на любую почву, особенно, если речь идет о молодых нациях, которые ищут свое место в мире.
В этом смысле давайте будем объективными. Полноценная прививка – денацификация – была проведена только в самом ядре, то есть в самой фашистской Германии и в Японии. Даже в Италии полноценная дефашизация (кроме устранения соратников Бенито Муссолини из руководства страны) не проводилась, то есть не проводился анализ роли общества. Вся ответственность была возложена чуть ли не лично на Гитлера и его ближайшее окружение. Тем более это не проводилось на территории Советского Союза, где было объявлено, что Власов – это коллаборационист и так далее, а не было массового сотрудничества с Третьим рейхом, не было массового соучастия в Холокосте, в убийстве мирных людей, что это редкий случай.
Естественно, как мог советский человек оказаться зараженным вирусом нацизма? То же самое касалось и стран Восточное Европы. Поскольку они вошли в советский блок, им сразу все простили и забыли, что не только Германия воевала, а были венгерский, румынский фашизмы, даже в Польше, несмотря на то, что она сама колоссально пострадала от нацистской оккупации, было активное соучастие в Холокосте. Не говоря о том, что уже в 1948 году Сталин увлекся антисемитизмом сам, многие вещи, которые можно было и нужно было через образовательную систему, через осмысление внедрить в сознание поколений, – этого не было сделано. Тот же монумент в Бабьем Яру появился уже слишком поздно, то есть сама трагедия замалчивалась, потому что было неудобно говорить, что это прежде всего трагедия убийства евреев. В этом смысле, конечно, теперь мы пожинаем плоды.
Олег Волошин:
Только один важный пример. В Германии, которую я хорошо знаю, в 1980-1990 годы немыслимо было политику, который хочет иметь место в Бундестаге или в серьезном парламенте земельного уровня, заявить о том, что я немецкий националист. В то время, как, например, в Украине, в Беларуси до прихода Лукашенко, в Польше сказать, что я польский, украинский, венгерский националист было нормальным, считалось, что тут плохого, человек любит свою страну. Хотя именно провозглашение себя открытым националистом является первым шагом к нацизму. Нельзя заявить о том, что я горжусь тем, что просто принадлежу к какой-то нации, что она лучше другой. Все, дальше уже нацизм. Это полшага от нацизма.
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