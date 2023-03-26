«Теперь мы пожинаем плоды». Кто виноват в том, что идеология нацизма возрождается?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

«Коричневая чума» вернулась в Европу?

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

В какой-то степени да. Может быть, конечно, в несопоставимом масштабе с тем, что было в середине XX века, но в гораздо большем, чем могли себе представить те, кто в 1945 году победил Третий рейх.

Наталья Селюкина, исполнительный директор фонда «Историческая память» (Россия):

Я считаю, что есть все предпосылки, чтобы мы сегодня говорили, что неонацизм возрождается, причем в таких уродливых формах. Больше всего он сегодня направлен на формирование такого информационного поля, которое расчеловечивает нас, принижает наши честь, достоинство и культуру. Думаю, именно в таких формах он и возрождается.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:

Я считаю, что мы можем уверенно говорить о не столько идеологии нацизма в чистом виде, сколько об идеологии криптонацизма. В первую очередь в регионах Восточной и Центральной Европы, что связано с разрушением СССР и формированием новых национальных идентичностей, нового исторического нарратива тех государств, где основой исторической политики является выборочное представление образа «национальных героев», которые выступают в историческом нарративе постмодернистском как третья альтернатива, как люди, которые якобы противостояли и сталинскому, и гитлеровскому режимам, поэтому они якобы являются предтечами того выбора, того пути, по которому пошли уже суверенные республики бывшего СССР. Ради объективности нужно сказать, что подобные подходы были характерны не только для Беларуси, Украины, Прибалтики, но и для России. Вспомните попытки показать Власова как героя русского сопротивления, попытки защищать диссертации с позитивными коннотациями, которые связаны со Власовым.

Игорь Марзалюк:

Она сразу же родилась после 1991 года, была связана с тем, что информационное поле (в том числе историческое) заполнялось текстами тех, кто был за рубежом, кто объявлялся узником совести, истиной последней инстанции. И эти вещи мы видим сегодня очень ярко, рельефно. Соответственно, это абсолютно осознанное прочтение истории Второй мировой войны с четко выраженным акцентом показа гипертрофированной роли, которой на самом деле не было, в победе Второй мировой войны именно союзников – англо-американцев.

Надежда Сасс:

Сегодня видим, что действие прививки от нацизма, полученной миром после Второй мировой войны, Нюрнбергского процесса, начинает ослабевать. В чем причина? Могли ли вы такое предположить, могли ли предположить наши предки, что к такому мы придем в 2023 году, 2022-м, 2021-м? То есть эта тенденция просматривалась на протяжении последних 10 лет, если мы, к примеру, возьмем ту же Украину.