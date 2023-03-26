Почему Украину захватывает нацизм, а чиновники закрывают на это глаза? Интервью с депутатом Европарламента от Словакии

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Почему то, что сейчас происходит в Украине, полностью зависит от США? Надежда Сасс, СТВ:

Ваш отец всю свою молодость посвятил борьбе с фашизмом, в рядах Чехословацкой отдельной бригады Людвига Свобода в 1943 году он участвовал в освобождении Киева. Ваш отец мог себе представить, что фашизм снова возродится на той земле, которую он своей кровью освободил от этого зла?

Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:

Мой отец не мог себе этого представить, как и его однополчане (русские, украинцы и другие национальности). Но нужно сказать, что тогда США были союзником. Сейчас США больше не союзник, у них другие глобальные интересы. И это причина несчастья в Украине. «Мы воспитываем наших детей, внуков, чтобы не было вражды к людям другой нации» Надежда Сасс:

Мы знаем, что в Словакии есть тоже свои крайние правые, которым не нравятся венгры, цыгане, другие национальные меньшинства. Почему молодежь сегодня увлекается радикальными националистическими идеями? Как с этим бороться, как вы воспитываете ваших детей, внуков?