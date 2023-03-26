Почему Украину захватывает нацизм, а чиновники закрывают на это глаза? Интервью с депутатом Европарламента от Словакии
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Почему то, что сейчас происходит в Украине, полностью зависит от США?
Надежда Сасс, СТВ:
Ваш отец всю свою молодость посвятил борьбе с фашизмом, в рядах Чехословацкой отдельной бригады Людвига Свобода в 1943 году он участвовал в освобождении Киева. Ваш отец мог себе представить, что фашизм снова возродится на той земле, которую он своей кровью освободил от этого зла?
Мирослав Радачовский, депутат Европарламента от Словакии:
Мой отец не мог себе этого представить, как и его однополчане (русские, украинцы и другие национальности). Но нужно сказать, что тогда США были союзником. Сейчас США больше не союзник, у них другие глобальные интересы. И это причина несчастья в Украине.
«Мы воспитываем наших детей, внуков, чтобы не было вражды к людям другой нации»
Надежда Сасс:
Мы знаем, что в Словакии есть тоже свои крайние правые, которым не нравятся венгры, цыгане, другие национальные меньшинства. Почему молодежь сегодня увлекается радикальными националистическими идеями? Как с этим бороться, как вы воспитываете ваших детей, внуков?
Мирослав Радачовский:
Думаю, в Словакии не так плохо с экстремизмом. Нужно сказать, что Словакия является страной, которая была удостоена наградами, как и ваша, потому что многие словацкие люди во время фашизма, нацизма прятали евреев, своих людей. Есть маленькие группы некоторых экстремистов, но это немного. Думаю, словаки как нация любят всех: русских, украинцев. И во время войны оказалось, что они любят и евреев. Не такие они плохие для Словакии. И мы воспитываем наших детей, внуков, чтобы не было вражды к людям другой нации (к евреям и так далее). Это мое мнение. Я говорю, что это мнение большинства граждан Словакии.
«Они необъективно говорят о причинах войны в Украине». Какие есть проблемы в Европарламенте?
Надежда Сасс:
Почему сегодня в Европарламенте, где много тех, чьи родители пережили Холокост, чьи семьи пострадали от гитлеризма, сегодня закрывают глаза на то, что неонацизм стал частью государственной идеологии в Украине? Неужели они не понимают, что даже за самые светлые идеалы нельзя бороться в союзе с идейными последователями Гитлера?
Мирослав Радачовский:
Потому что молодые люди в Европарламенте не знают историю. Здесь большая идеология, пропаганда против русских. Они необъективно говорят о причинах войны в Украине, они говорят, что в Украине нет неонацизма. Молодые люди в Западной Европе не понимают. Ничего им не говорит, например, Бабий Яр в Киеве, где уничтожили тысячи евреев, им ничего не говорит тот факт, что случалось в Украине во время бандеровцев. Это идеология такая, потому что такая идеология является хорошей для экономических глобальных интересов других стран. Когда я буду к Европарламенте, могу сказать так, как говорю это здесь, но они мне возражают, потому что им незнакома история. Думаю, что это не будет навсегда. Надо работать между людьми, надо работать в Европарламенте, так что будущее – это правда.
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