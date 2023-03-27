В Минске открыли посольство Зимбабве

Двусторонние отношения между Минском и Хараре уже в ближайшее время могут выйти на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом шла речь на встрече руководителей МИД Беларуси и Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фредерик Шава в эти дни посещает нашу страну с официальным визитом. Контакты активизировались. Сегодняшние переговоры – продолжение договоренностей, достигнутых во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве. В этой южноафриканской стране заинтересованы в наращивании торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Некоторые намерения сторон закрепили документально.

Подписан меморандум о взаимопонимании между национальным центром маркетинга и организацией по содействию и развитию торговли Зимбабве. Министры также обсудили сотрудничество в легпроме, сельском хозяйстве, энергетике, добыче полезных ископаемых, сфере здравоохранения, охраны материнства и детства.