В Минске открыли посольство Зимбабве

Двусторонние отношения между Минском и Хараре уже в ближайшее время могут выйти на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом шла речь на встрече руководителей МИД Беларуси и Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двусторонние отношения между Минском и Хараре уже в ближайшее время могут выйти на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом шла речь на встрече руководителей МИД Беларуси и Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фредерик Шава в эти дни посещает нашу страну с официальным визитом. Контакты активизировались. Сегодняшние переговоры – продолжение договоренностей, достигнутых во время государственного визита Александра Лукашенко в Зимбабве. В этой южноафриканской стране заинтересованы в наращивании торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Некоторые намерения сторон закрепили документально.
Подписан меморандум о взаимопонимании между национальным центром маркетинга и организацией по содействию и развитию торговли Зимбабве. Министры также обсудили сотрудничество в легпроме, сельском хозяйстве, энергетике, добыче полезных ископаемых, сфере здравоохранения, охраны материнства и детства.
Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Наши министерства продолжат укреплять сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, других международных организаций. Оказывать друг другу взаимную поддержку, как это было всегда, и совместно противодействовать внешнему давлению, которое оказывается на наши страны.
Фредерик Шава, министр иностранных дел и международной торговли Зимбабве:
Мы также подтверждаем важность нашего сотрудничества на международной арене, и мы стараемся сотрудничать также больше с международными организациями и соблюдать критерии совместных интересов. Это международный мир и безопасность, развитие и борьба с климатическими изменениями. Мы пришли к договоренности, что Зимбабве будет поддерживать заявку Беларуси на включение в состав Совета безопасности, выборы будут проходить в июне. Беларусь поддержит заявку Зимбабве на 2027-2028 годы.
Сегодня в Минске открылось посольство Зимбабве. Это еще один шаг в сторону укрепления сотрудничества. В ближайшее время оно наверняка наполнится новыми контрактами. В программе визита главы МИД Зимбабве – ознакомление с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом нашей страны.
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