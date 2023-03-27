«Исторический факт – это не игра метафор за чашечкой кофе». Как культура отмены влияет на переписывание истории?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:

Меня шокировало в этой ситуации последнего года – это культура отмены. Понимаете, вот это при всей, казалось бы, непохожести бросания книг в топку, в огонь, это одно и то же. То есть культура отмены означает, что можно отрицать не просто политическую систему России, президента Путина, реальную внешнюю политику, СВО, а можно отрицать культурную матрицу, народ как явление культуры, отрицать Чехова, Достоевского, Толстого. То есть людей, которые являются культурными знаками, пусть себе Булгаков будет себе 1 000 раз киевлянином, но он же неправильно писал в своих текстах о Петлюре. Он же неправильно, с их точки зрения, писал о том, как он видел Киев в годы гражданской войны. Он должен был быть правильным. Вот этот концепт единоправильности, единоверия – это Оруэлл, только в новом прочтении. Это Министерство правды в виде институтов национальной памяти, которые в украинском случае не сохраняют национальную идентичность и укрепляют реальную историческую правду, а создают новый конструкт исторической политики, новый концепт фальсифицированной, с вырезанными страницами, где мерзавцы становятся героями, а герои бичуются.

Я не знаю, сколько нужно времени для всего этого, но мы с вами, к сожалению, находимся в ситуации постпостмодерна, когда все профонируется, когда отрицается правда, объективная истина, когда заявляется, что любое самое идиотское суждение имеет право на обсуждение, потому что оно кем-то проговорено. Эти окна Овертона лечатся только одним – системной работой над обществом, нормальной и качественной системой образования и контролем государства за всеми этими вещами. Еще раз повторю слова одного из самых великих французских историков, который как раз и занимался концептуалистикой мемориализации памяти, что государство в нынешней ситуации – это единственная сила, которая стоит над всеми политическими системами, политическими группами. Это верховный арбитр, который должен задавать парадигмы исторической политики, тех концептов, которые мы отражаем в своих учебных пособиях по одной простой причине: не может быть плюрализма мнений в тех вещах, о которых мы говорим. Исторический факт – это не игра метафор за чашечкой кофе. Это всегда фрагмент реальности.

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