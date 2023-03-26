«Видно, как поднял голову современный неонацизм». Почему история с Хатынью продолжается до сих пор?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Великая Отечественная война стала настоящей трагедией для Беларуси. Одним из символов страданий ни в чем не повинных мирных жителей, жертв бесчеловечной расправы нацистов и их пособников стала Хатынь. 22 марта 1943 года жителей деревни – 149 человек – собрали в одном из сараев, после чего подожгли. Тех, кто пытался выбежать наружу, каратели безжалостно расстреливали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать.
Во время Великой Отечественной было уничтожено около 11 тысяч деревень. Страшные и леденящие свидетельства выживших легли в основу обвинения против тех, кто совершал эти ужасающие преступления.
Александр Лукашенко:
Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот подход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли, наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 1941-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий. Как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества.
С 2018 года в Беларуси публикуются сборники документов «Без срока давности». В них рассказывается о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Не имеет аналогов база данных «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны». В ней содержится документально подтвержденная информация об уничтоженных нацистами деревнях: полностью и частично, с населением и без. А с 2021 года Генеральная прокуратура расследует уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
Мы добиваемся того, чтобы были установлены места жительства живых эсэсовцев, живых палачей, чтобы они предстали либо перед судом тех государств, где они сейчас прячутся, либо были выданы нам для осуществления правосудия. Серьезная работа сегодня ведется по формированию документов и правовых условий, чтобы наши национальные суды осудили. В том числе заочно, в том числе уже умерших нацистских преступников, чтобы фактом судебного решения подтвердить их злодеяния конкретные на территории БССР.
За последние два года удалось установить конкретные лица из числа немецких захватчиков и их пособников, которые ранее смогли избежать ответственности за свои преступления. Среди них нацисты из Украины, Литвы, Латвии, Польши. Всего в разных странах мира проживают не менее 400 нацистов, которые имеют причастность к преступлениям на территории Беларуси. При этом Прибалтийские страны и Польша категорически отказываются содействовать расследованию о геноциде. По мнению местных властей, исполнение такой просьбы якобы нанесет ущерб суверенитету и безопасности их государств. Вместо этого там героизируют легионеров СС, которые воевали на стороне Германии и помогали нацистам убивать мирных граждан. И на примере соседних государств, где разрушаются памятники и переписывается история, видно, как поднял голову современный неонацизм.
Александр Лукашенко:
Видим, как просыпаются инстинкты предков – украинских, латышских, литовских и польских карателей, бросавших в огонь наших детей, стариков и женщин. Поэтому мы обязаны и сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколения советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма.
В общей сложности Генеральная прокуратура направила просьбу об оказании правовой помощи в более чем 30 государств. Активное содействие нашей стране оказала Россия. Как отметили в Генпрокуратуре, сотрудничество с российской стороной в данной области идет на высоком уровне. В прошлом году Москва и Минск создали совместную следственно-оперативную группу для расследования уголовных дел о геноциде. За неполные два года следствия установлены ранее неизвестные факты о 1 тысячи 300 сельских населенных пунктах, пострадавших при оккупации от рук карателей. В том числе это не менее 30 деревень, судьба которых аналогична Хатыни. Они были полностью уничтожены вместе с населением и не возродились.
Александр Лукашенко:
У фашизма нет человеческого лица, но есть имена. Имена убийц и предателей. Мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к нам, всей славянской цивилизации, нашему народу. Арийские стандарты они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Через цветные революции, мятежи, прокси-войны, санкции, шантаж. В Год мира и созидания мы, белорусы, говорим отчетливо и громко: нет никаких оправданий политике геноцида, нет ничего важнее жизни человеческой.
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