«Видно, как поднял голову современный неонацизм». Почему история с Хатынью продолжается до сих пор?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Великая Отечественная война стала настоящей трагедией для Беларуси. Одним из символов страданий ни в чем не повинных мирных жителей, жертв бесчеловечной расправы нацистов и их пособников стала Хатынь. 22 марта 1943 года жителей деревни – 149 человек – собрали в одном из сараев, после чего подожгли. Тех, кто пытался выбежать наружу, каратели безжалостно расстреливали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта трагедия, как и тысячи таких же чудовищных преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, навечно выбита в камне и в сердце белорусского народа. В сердце народа-победителя, сильного и великодушного, умеющего прощать.

Во время Великой Отечественной было уничтожено около 11 тысяч деревень. Страшные и леденящие свидетельства выживших легли в основу обвинения против тех, кто совершал эти ужасающие преступления. Александр Лукашенко:

Мы ранее не подчеркивали, что большинство стран Западной Европы встали под знамена гитлеровской Германии и мировой капитал оплатил этот подход. Они против нас сегодня санкции вводят, развязали экономическую и информационную войну. Но мы не забыли, наследникам карателей тоже напомним, как в далеком 1941-м белорусская земля превратилась в один большой лагерь смерти. Как людей сжигали, давили танками, топили, расстреливали прямой наводкой из тяжелых орудий. Как закапывали детей живьем, экономя пули, и распыляли над нашими городами и селами отравляющие вещества.

С 2018 года в Беларуси публикуются сборники документов «Без срока давности». В них рассказывается о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Не имеет аналогов база данных «Белорусские деревни, сожженные в годы Великой Отечественной войны». В ней содержится документально подтвержденная информация об уничтоженных нацистами деревнях: полностью и частично, с населением и без. А с 2021 года Генеральная прокуратура расследует уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Мы добиваемся того, чтобы были установлены места жительства живых эсэсовцев, живых палачей, чтобы они предстали либо перед судом тех государств, где они сейчас прячутся, либо были выданы нам для осуществления правосудия. Серьезная работа сегодня ведется по формированию документов и правовых условий, чтобы наши национальные суды осудили. В том числе заочно, в том числе уже умерших нацистских преступников, чтобы фактом судебного решения подтвердить их злодеяния конкретные на территории БССР. За последние два года удалось установить конкретные лица из числа немецких захватчиков и их пособников, которые ранее смогли избежать ответственности за свои преступления. Среди них нацисты из Украины, Литвы, Латвии, Польши. Всего в разных странах мира проживают не менее 400 нацистов, которые имеют причастность к преступлениям на территории Беларуси. При этом Прибалтийские страны и Польша категорически отказываются содействовать расследованию о геноциде. По мнению местных властей, исполнение такой просьбы якобы нанесет ущерб суверенитету и безопасности их государств. Вместо этого там героизируют легионеров СС, которые воевали на стороне Германии и помогали нацистам убивать мирных граждан. И на примере соседних государств, где разрушаются памятники и переписывается история, видно, как поднял голову современный неонацизм.