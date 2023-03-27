«Пока они с ними мирятся». Задушит ли Европа украинский национализм после СВО?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Волошин, дипломат, кандидат политических наук:

На самом деле тут мы имеем уникальную ситуацию, когда те политические режимы, элиты, которые внедряют в странах отрицание собственной истории, прививают молодым поколениям чувство стыда за историю Великобритании, Франции, США, называя их тотальными, колониальными, расистскими, навязывают новую, по факту тоже тоталитарную идеологию, прославление ЛГБТ, расовых меньшинств и так далее. Они же одновременно ситуативно ради борьбы геополитической с Россией, с Беларусью, кстати, в первую очередь с государствами, которые отстаивают традиционные семейные ценности, они идут на ситуативный союз с откровенными антимодернистскими, фашистскими проектами.

Вот почему, например, во главе Украины Зеленский, а никогда там не появится условный Залужный. Потому что всем понятно, что как только конфликт будет завершен, когда это на Западе будет признано необходимым, все эти радикальные националистические движения попытаются списать в тираж. Потому что они им мешают, это одни и те же люди, сегодня сжигающие русские книги, избивающие людей за русский язык, но они же нападают на гей-парады. Некоторые из них, будучи убежденными патриотами, националистами, они же против распродажи украинской земли в угоду транснациональным корпорациям. Конечно, они препятствуют. Но в условиях войны ты же не гей-парадами пойдешь с русскими танками воевать. Пока они с ними мирятся. Накачивают, вооружают.

Какой из Зеленского националист? Мы все прекрасно понимаем, что если бы Бандера и его покровители победили бы в 40-е годы, то Зеленского бы физически не существовало как представителя еврейского народа. Потому что евреев просто не было бы. В связи с этим им удобен такой актер, который сегодня на себя накинул эту зеленую рубашку и выглядит как лидер военного сопротивления, а завтра вполне вспомнит, что он представитель богемы, он вполне лояльно относится к ЛГБТ. Если внимательно посмотрим на современную Украину, там параллельно с войной ратифицирована Стамбульская конвенция. Игра в управляемый хаос, вот сможет ли условный Сорос коллективный управиться с тем вирусом, который они сегодня выпускают в Восточной Европе. Смогут ли они контролировать это или, начиная с Украины, а еще и Польша переродятся в неофашистские государства?

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