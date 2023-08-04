Политолог: правящему режиму в Варшаве нужно через страх продавать угрозу безопасности для своего населения

Григорий Азаренок, СТВ: Видим, что Польша фигурирует как основной дружбан в Восточной Европе. Она в основном на этой неделе фигурирует в лентах новостей: заявления, провокация, которую они устроили. Сначала заявили, что белорусские вертолеты летали где-то рядом, они их заметили. А потом, спустя часов 5-6, они заявили, что нет, все-таки вертолеты пролетели 3 километра вглубь Польши. И начали НАТО поднимать на уши. Потом американцы проснулись и сказали: успокойтесь. Но никаких объективных данных, данных объективного контроля, локаторов этих всех не предоставляют. Врут, короче говоря. Ляхи врут абсолютно! Но при этом нагнетают ситуацию, гонят новые войска. Алексей, к чему клонят?

Алексей Дзермант, политолог:

Для них наступила жаркая пора политическая – через 3 месяца выборы, и правящему режиму в Варшаве – Дуды, Моравецкого и Качиньского – нужно продавать через страх угрозу безопасности для польского населения. Вот не зря они муссировали эти байки о том, что «вагнеровцы» переоденутся в беженцев, там проникнут и что-то будут творить в Сувалкском коридоре. Наш Президент сказал: тысячу лет нам этот коридор не нужен, успокойтесь.

Григорий Азаренок:

У нас его нет даже в повестке, понятия такого.

Алексей Дзермант:

Абсолютно. Теперь им нужно показать, что на границе все равно неспокойно и что единственный, кто сможет защитить поляков, – это тот самый режим. В то же самое время оппоненты Дуды, Моравецкого начинают обвинять, что они сами заплатили деньги наемникам, чтобы они появились у польских границ. То есть перекидывают друг на друга ответственность, перекидываются фейками для того, чтобы окончательно заморочить голову польскому избирателю и он уже в страхе, панике начал голосовать за правящий режим. Но мне кажется, они просто заиграются с этими фейками.

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