Главред «Минского курьера»: Лукашенко привёл страну к тому благосостоянию, как белорусы не жили никогда

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»: С большим уважением отношусь к Молдове, потому что отработал там какое-то время собкорром Агентства телевизионных новостей. На самом деле, я просто представляю, что было бы с нашей страной, если бы мы пошли по пути Молдовы. А могли бы. Парламентская республика. Ведь даже в политологии появилось такое понятие, как «молдавский кейс». Это когда приходит власть в парламенте к какой-то партии и они не могут портфели поделить, заново выборы свои устраивают.

Кирилл Казаков:

И живет такая Республика Молдова в перманентном кризисе: постоянно выбирают... Это у них аукнулось приднестровским конфликтом. Слава богу, у нас этого не было. А они еще с этим живут. Молдован жалко. А политики об этом не думают: а не пришел бы у нас к власти, не выбрали бы его… Первый раз в жизни, когда победила в Беларуси оппозиция, был 1994 год, июль, когда Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко из той оппозиции стал тем Президентом, который привел Беларусь к тому благосостоянию, как белорусы не жили никогда. Вы в 2020 году, товарищи, которые выходили даже к нам под СТВ бастовать, вы хотя бы когда-нибудь голову бы включили. Жили так ваши дедушки с бабушками, папы с мамами, вы когда-нибудь? Нет. Бабла заработать! И мы с тобой поименно знаем, кому и сколько хотели заплатить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Они нас сейчас учат пропаганде и непропаганде.

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