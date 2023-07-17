Дзермант: с ядерным оружием, «Вагнером» и ещё кое с чем Беларусь уж точно не выглядит как жертва

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В последнее время все чаще и чаще мы вынуждены говорить о безопасности нашей страны, о мерах по предотвращению атаки на нашу страну и войны в целом. И надо сказать, что меры, предпринимаемые нашим государством, очень серьезные. Что это за меры? Они на слуху, особенно если послушать недавние вопросы западных журналистов Александру Лукашенко. О чем они больше всего спрашивали? О ядерном оружии и о ЧВК «Вагнер».

И ведь не зря спрашивают, это их серьезно беспокоит. Правильно, что беспокоит. Это значит, что наши меры имеют воздействие. При этом Президент очень четко, прямолинейно разъясняет, как и когда та или иная мера может быть использована. Лукашенко – журналистам: мы не собираемся атаковать ни США, ни Германию, ни Великобританию. Подробнее.

Алексей Дзермант:

Вот – все предельно ясно. Если будет атака со стороны НАТО на Беларусь или Россию, то ответ будет мгновенным, все цели определены. Причем нужно понимать, что это будут цели не только в соседних государствах, с территории которых возможна эта атака. Только угроза ответного удара может хоть как-то вразумить политиков в Берлине, Париже и Брюсселе – это если говорить о белорусских возможностях, а России вполне под силу достать и Лондон, и Вашингтон с Нью-Йорком. Западники очень озаботились возможностью размещения ЧВК «Вагнер» на нашей территории. Если так в итоге и будет, то это очень ценное приобретение, так как одно из самых опытных и боеспособных соединений в мире может поделиться своими знаниями с белорусскими военными, а в случае чего может еще и встать на защиту Беларуси. В отношении ЧВК «Вагнер» нам беспокоиться не о чем. Пусть беспокоятся те, кто планирует атаки и нападения на нашу землю. Отвечать будет самыми разными способами.

Но это все меры в военной логике, она важна, особенно в психологическом плане, чтобы не было ни малейшего соблазна покуситься на нашу страну. Ведь мы знаем философию западников: если вы выглядите как жертва, то вы и есть жертва. С ядерным оружием и «Вагнером», а может, и еще кое с чем Беларусь уж точно не выглядит как жертва. И на Западе это пора всем четко уяснить. Но играть мускулами, запугивая соседей, – это не в нашей традиции, потому и выступая накануне Дня Независимости Президент сказал о плане добрососедства. Лукашенко: «Мы по-прежнему призываем к миру в глобальном смысле». Читать здесь.

Алексей Дзермант:

Кому-то может показаться, что все это преждевременно, ведь война в Украине продолжается, а Запад пока еще не отказался от агрессивных планов на нашем направлении. Это так, но всегда нужно думать чуть-чуть наперед, понимая, что все войны рано или поздно заканчиваются, что придется договариваться о мире и нужно уже сейчас иметь в голове приемлемые с точки зрения наших национальных интересов условия этого мира или хотя бы перемирия. Белорусы без высокомерия и агрессии относятся ко всем своим соседям, даже к современному польскому государству, которое ведет себя самым отвратительным образом. Но мы понимаем, что и за Бугом все-таки живут славяне, что и они в восприятии германцев, англосаксов – это те же рабы, даже в их языках славянин и раб – это синонимы. Мы видим, что далеко не все и в Польше, и в других европейских странах хотят втягиваться в безумную воронку войны на полное уничтожение. Поэтому нам и нужен план на перспективу, ориентир для тех сил, которые не хотят погибнуть в войне и угробить в ней свою экономику, благополучие и жизнь.