Временному поверенному в делах Польши доказали, что белорусы не нарушали воздушное пространство западной соседки

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши из-за заявлений о нарушении воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши из-за заявлений о нарушении воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства сопредельной страны не подтвердились по результатам всесторонней проверки.
В качестве доказательств в белорусском внешнеполитическом ведомстве польскому дипломату продемонстрировали данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.
Они подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении государственной границы. Белорусская сторона призвала польскую не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства.
В Польше официально опровергли информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолетами (подробности).