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Временному поверенному в делах Польши доказали, что белорусы не нарушали воздушное пространство западной соседки

02 августа 2023 19:51
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В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши из-за заявлений о нарушении воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временному поверенному в делах Польши доказали, что белорусы не нарушали воздушное пространство западной соседки-1

Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства сопредельной страны не подтвердились по результатам всесторонней проверки.

В качестве доказательств в белорусском внешнеполитическом ведомстве польскому дипломату продемонстрировали данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.

Временному поверенному в делах Польши доказали, что белорусы не нарушали воздушное пространство западной соседки-4

Они подтверждают отсутствие оснований для обвинения в нарушении государственной границы. Белорусская сторона призвала польскую не нагнетать ситуацию и не использовать ее для милитаризации приграничного пространства.

В Польше официально опровергли информацию о нарушении воздушной границы белорусскими военными вертолетами (подробности).

# Международная политика # Фотофакт

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