Временному поверенному в делах Польши доказали, что белорусы не нарушали воздушное пространство западной соседки

В МИД Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши из-за заявлений о нарушении воздушного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломату было доведено, что поспешные заявления польских официальных лиц о нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства сопредельной страны не подтвердились по результатам всесторонней проверки. В качестве доказательств в белорусском внешнеполитическом ведомстве польскому дипломату продемонстрировали данные объективного контроля траектории полетов вертолетов.