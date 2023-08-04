Доля Беларуси на рынках калийных удобрений Африки сократилась до 3%. До санкций было 42%

Накануне в Совете безопасности организации состоялись открытые прения по вопросу мирового голода и влияния конфликтов на продбезопасность. Валентин Рыбаков поблагодарил делегацию США за возможность обсудить эту тему, однако заявил, что Беларусь не может поддержать совместное коммюнике. Документ не выносился на рассмотрение, не было никаких возможностей предложить изменения или поправки – отметил дипломат. Также он подчеркнул, что в тексте нет ни слова об одной из главных угроз – незаконных односторонних санкциях. Беларусь не раз обращала внимание мирового сообщества на то, что введенные против нашей страны ограничения оказались губительны для многих стран.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Б еларуси при ООН : До незаконного прекращения транзита белорусского калия через порты Балтийского моря, что, кстати, является прямым нарушением прав страны, не имеющей выхода к морю, доля Беларуси в мировой торговле калийными удобрениями составляла около 20 %. Каждая пятая тонна калийных удобрений в мире была белорусской. Незаконные односторонние действия Литвы и других западных стран по блокированию поставок белорусских удобрений уже поставили под угрозу продовольственную безопасность не просто отдельных стран, а целых регионов и континентов.

Доля нашей страны на рынках калийных удобрений Африки сократилась в 2022 году с 42 % до 3 %. По нашим оценкам на основе данных ФАО, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в прошлом году привело к падению урожая зерновых в Африке на 16 %. В 2023 году поставки белорусского калия в Африку полностью парализованы из-за действий Литвы. При этом необходимо учитывать, что многие страны континента снабжались исключительно белорусскими удобрениями, а ряд других стран свою потребность в удобрениях на 50 % закрывали за счет поставок белорусского калия. Незаконные санкции – это орудие войны. Авторы санкций и те, кто их реализует, нарушают самое главное право человека – право на жизнь, обрекая миллионы людей на голод и смерть.

Завершая выступление, Валентин Рыбаков подчеркнул, что западные государства должны отказаться от применения незаконных односторонних санкций, что, по сути, и станет их реальным вкладом в обеспечение глобальной продовольственной безопасности.