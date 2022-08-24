Совещание министров обороны государств ШОС проходит в Ташкенте. Делегацию Беларуси представляет Виктор Хренин

Вопросы международной безопасности обсуждают сегодня, 24 августа, в Ташкенте. За столом переговоров министры обороны государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию Беларуси, страны наблюдателя при Организации, представляет Виктор Хренин.

До начала совещания участники встречи возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в знак памяти о подвиге бойцов в борьбе с фашизмом. После чего приступили к обсуждению повестки. Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. Министр обороны Беларуси довел позицию нашей стороны по этому вопросу и дал оценку перспективам развития региональной и международной безопасности.