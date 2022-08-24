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Совещание министров обороны государств ШОС проходит в Ташкенте. Делегацию Беларуси представляет Виктор Хренин

24 августа 2022 10:46
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Вопросы международной безопасности обсуждают сегодня, 24 августа, в Ташкенте. За столом переговоров министры обороны государств ШОС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию Беларуси, страны наблюдателя при Организации, представляет Виктор Хренин.

Совещание министров обороны государств ШОС проходит в Ташкенте. Делегацию Беларуси представляет Виктор Хренин-1

До начала совещания участники встречи возложили цветы к монументу «Ода стойкости» в знак памяти о подвиге бойцов в борьбе с фашизмом. После чего приступили к обсуждению повестки. Стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности и мер по их нейтрализации. Министр обороны Беларуси довел позицию нашей стороны по этому вопросу и дал оценку перспективам развития региональной и международной безопасности.

Совещание министров обороны государств ШОС проходит в Ташкенте. Делегацию Беларуси представляет Виктор Хренин-4

Отметим, эта встреча станет подготовкой к саммиту глав государств ШОС, которая состоится в сентябре в узбекском Самарканде.

# Международное сотрудничество # Виктор Хренин # Фотофакт

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