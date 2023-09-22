Беларусь и Египет обсудили реализацию ранее достигнутых договорённостей

Новости Беларуси. Делегация Беларуси продолжает работу в Нью-Йорке. На полях Генассамблеи ООН проходит ряд мероприятий. Во время двусторонних переговоров Сергей Алейник и министр иностранных дел Египта обсудили, в частности, ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на уровне глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшее время возобновит работу комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а затем состоится первое заседание комиссии высокого уровня под председательством министров иностранных дел. В выступлении на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего Сергей Алейник призвал к реалистичности в отношении к предстоящему мероприятию и обратил внимание на необходимость не только соглашаться на обязательства, но и выполнять их. Министр иностранных дел Беларуси также в очередной раз подчеркнул важность отказа от односторонних принудительных мер.