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Беларусь и Египет обсудили реализацию ранее достигнутых договорённостей

22 сентября 2023 06:09
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Новости Беларуси. Делегация Беларуси продолжает работу в Нью-Йорке. На полях Генассамблеи ООН проходит ряд мероприятий. Во время двусторонних переговоров Сергей Алейник и министр иностранных дел Египта обсудили, в частности, ход реализации договоренностей, ранее достигнутых на уровне глав государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Египет обсудили реализацию ранее достигнутых договорённостей-1

В ближайшее время возобновит работу комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, а затем состоится первое заседание комиссии высокого уровня под председательством министров иностранных дел. В выступлении на министерской встрече по подготовке к Саммиту будущего Сергей Алейник призвал к реалистичности в отношении к предстоящему мероприятию и обратил внимание на необходимость не только соглашаться на обязательства, но и выполнять их. Министр иностранных дел Беларуси также в очередной раз подчеркнул важность отказа от односторонних принудительных мер.

# Беларусь-Египет # Сергей Алейник # Фотофакт

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