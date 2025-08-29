Нам это развязало руки, мы многое начали производить сами – Лазуткин о санкциях Запада

Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин в эфире «Соловьев LIVE».
Андрей Лазуткин, политолог:
Давайте добавим, что часть санкций все-таки болезненная. Если у вас забирают технологии, например, нефтесервиса, а вы сами не можете добывать нефть где-то в Арктике, приходится потом договариваться с кем? Снова с Трампом. Если бы было все свое, то, наверное, переговоры тоже были бы другие.
Тем не менее есть технологии, которые относятся к массовому потреблению – шмотки, какие-то простые компьютеры, простые телефоны, те же бренды еды, которые начали массово уходить из России и Беларуси. Это что, чтобы мы тут начали голодать?
Нет, там был другой расчет, что городская молодежь, тот самый класс хипстеров, которые родились в сытые годы нулевые, которые вкусили полностью рынка потребления, особенно в столице, крупных городах, что они взбунтуются и будут поддерживать каких-то нехороших людей либо давить на Россию, чтобы та завершала быстрее военную операцию на любых западных условиях.
Андрей Лазуткин:
То есть это был вопрос давления, а не столько попытаться устроить голод или какую-то катастрофу. Поэтому получилось в итоге ни давления, ни голода. Мы много чего сами заместили. Но Президент всегда говорил о том, что главная проблема для нас – это логистика. То есть они могут отсюда уйти, это нам даже развязало руки, мы много чего стали производить сами, локализовали. Но есть страны типа Литвы, которые все равно упираются рогом и говорят: как бы вы с американцами ни договорились, мы не пустим через нашу границу ваши грузы в порты.
Похожая позиция у Латвии, с поляками не все сладко. Завтра вернется «Макдональдс» условно или заново построят эти рестораны. Понятно, им уже ничего не отдадут, но кто-то придет с Запада. Откроют ли они доступ к логистике – большой вопрос. Поэтому сегодня мы дружим с Евразией, мы проводим саммит ШОС, где как раз обсуждаются транзитные коридоры. Это вопросы экспорта-импорта в первую очередь из Китая, в том числе в нашу Восточную Европу и в Россию.
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