Нам это развязало руки, мы многое начали производить сами – Лазуткин о санкциях Запада

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте добавим, что часть санкций все-таки болезненная. Если у вас забирают технологии, например, нефтесервиса, а вы сами не можете добывать нефть где-то в Арктике, приходится потом договариваться с кем? Снова с Трампом. Если бы было все свое, то, наверное, переговоры тоже были бы другие.

Тем не менее есть технологии, которые относятся к массовому потреблению – шмотки, какие-то простые компьютеры, простые телефоны, те же бренды еды, которые начали массово уходить из России и Беларуси. Это что, чтобы мы тут начали голодать?

Нет, там был другой расчет, что городская молодежь, тот самый класс хипстеров, которые родились в сытые годы нулевые, которые вкусили полностью рынка потребления, особенно в столице, крупных городах, что они взбунтуются и будут поддерживать каких-то нехороших людей либо давить на Россию, чтобы та завершала быстрее военную операцию на любых западных условиях.