Казаков о ЕАЭС: Беларусь щедрая не только на продукты, на эмоции, но и щедрая на решения

Григорий Азаренок, СТВ: Сейчас вот про этот белорусский колорит, про наше гостеприимство. Во-первых, сами все заседания в прямом эфире, и это было принципиальное требование Президента, об этом пресс-секретарь Наталья Николаевна до этого рассказывала. И вчерашнее мероприятие, и сегодняшнее. И вот затем подробный рассказ вот про такие вещи. Знаете, ни для кого не секрет, что вот «Беловежские сидения» – это было такое мероприятие, после которого Борис Николаевич Ельцин потом несколько недель не мог появиться на публике и с Новым годом поздравлял Михаил Задорнов. Так вот, мне кажется, что под цимбалы и белорусскую зубровочку воссоздать единое пространство будет правильно.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

Под цимбалой и драниками. Что мне в этой истории нравится? Во-первых, это такая незамысловатая реклама вообще всего белорусского. Давай начнем с того, что в Беларуси есть такое понятие у журналистов, что продукты Беларуси – это вторая нефть. О том, что происходит в Беларуси, какие продукты делают, знает вся Россия, и все неофициальные посольства, которые разбросаны по всей большой России под названием «белорусские продукты», есть чуть ли не в каждом российском городе. Все знают, что такое качество, и самые известные российские маркетологи говорят, что белорусы сделали невозможное, потому что из бренда «белоруска», из нашего орнамента они сделали тот стандарт качества, который есть у нас. И цифры экспорта продуктов, что-то около 10 миллиардов долларов в год, говорят сами за себя.

Плюс ко всему, естественно, народная дипломатия, потому что мы прекрасно понимаем, что за тем, как мы умеем делать, все прекрасно понимают, как мы умеем работать. Приезжая сюда, естественно, Наталья Николаевна подчеркнула то, что Президент неоднократно одаривал, дарил, показывал, и это тоже такие презентационные вещи, которые Александр Григорьевич показывает как человек радушный. Это говорит о том, что Беларусь щедрая. И щедрая ведь не только на продукты, она щедрая в принципе на эмоции, она щедрая на какие-то решения. Она щедра для того, чтобы работать на цель, которую мы можем вместе перед собой поставить. И самое главное, наверное, это все-таки такой вот четкий рефрен того, что в Европе существует государство под названием Беларусь. Президент часто говорил, мы, собственно говоря, возможно, не очень хотели его появления. Это очень крамольная мысль сейчас скажу, ведь Советский Союз, когда развалился, это было горем для большого количества людей.

Но мы сохраняем то, что, собственно говоря, создавалось в советское время. Мы воссоздаем лучшее. И мы делаем то, что, наверное, никогда не делали на этой территории. Мы создаем то государство, которое нам досталось в силу обстоятельств. Президент рассказывает и показывает, каким государством может быть.