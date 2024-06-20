Петровский: капсулированность системы – в этом плане нам стоит поучиться у Северной Кореи

Петр Петровский, политолог:

Я помню до 2020 года одно мероприятие экспертное, там был такой «кувыркун» Карбалевич из известного экстремистского ресурса. И когда там зашел вопрос о суверенитете и независимости, дискуссия пошла, а он очень, я скажу, правильно сказал, с точки зрения, на какой он ресурс работает, кто ему деньги говорит. Говорит, вы знаете, а вот не надо заигрывать чрезмерным белорусским суверенитетом и независимостью. Кто самая суверенная независимая страна в мире? Это КНДР!

А я объясню почему. Что для них идея вот такого государства, идеала, да? Это государство, которое формально имеет герб, флаг, территорию, какое-то правительство, но реально эта территория под этим гербом и флагом с этим правительством управляется извне. Почему? Вот есть такое выражение – капсулированность системы.

Что это значит, капсулированность системы? Вот танк «Армата» российский, там находится капсула для военных, которая защищает вот этот экипаж танка от возможных взрывов и прочего. Он защищает вот именно систему танка и жизнедеятельность в нем. Капсулированность системы – это означает, что система самостоятельно и защищена от проникновения. Это как иммунитет системы. Чем больше капсулирована система, тем больше система независима и суверенна.

Поэтому белорусам, на самом-то деле, нам, вот мы страдали сколько раз от попыток цветных революций, с десяток раз? Почему они все время вирус, вирус, вирус? Единственным ответом на этот вирус может быть соответствующий уровень иммунитета, то есть капсулированность нашей системы. Чем больше броня, танки наши сильнее, тем более мы независимы. И у Кореи Северной мы должны в этом плане даже и поучиться чему-то.

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