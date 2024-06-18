Светницкий: Родина всегда будет притягивать человека, даже если он уедет за границу

Григорий Азаренок, СТВ: Вы сами сказали о том, что сложно пробиваться среди вот этих вот интернетовских алгоритмах, но это же не так просто. Потому что этому идет противодействие, идет противодействием, в том числе, вот этих компаний и всего остального, Google и так далее. Я к чему... Вот вы сознательно выбрали вот эту патриотическую тематику, родную тематику, рассказ о том, что для вас важно, о ваших принципах, о которых вы говорите, но не проще ли было бы плыть по течению, назвать Россию «Рашкой» или сказать, что я не могу жить в этой стране, уехать, и алгоритмы, и в ютубе накручивали бы вам миллионы просмотров, вас бы показывали по BBC как прогрессивных молодых людей, вы были бы успешны.

Александр Светницкий, участник группы «Родная речь»:

Ну, во-первых, не факт, что предав Родину, ты станешь популярным. Это первое.

Григорий Азаренок:

Сначала ты получишь плюшки какие-то, а потом ты уже получишь и позор.

Александр Светницкий:

А плюшки потом получишь. Надо понимать, что мы же все-таки все здесь не навечно, поэтому как-то хочется потом в конце пути оглянуться и все-таки с удовлетворением посмотреть на то, что было сделано в России. Это к Беларуси тоже относится. Все-таки такая выпала нелегкая доля на планете Земля. Поэтому мы так стараемся все-таки глобально мыслить и воспринимаем себя как часть вот этого процесса общего. Особенно сейчас такое время, но чем ты можешь помочь? Что получается лучше всего? Ну, вот у нас лучше всего получается музыка. И надо сказать, что мы всякие жанры до этого пробовали, и на самом деле практика показала, что не так это было востребовано. Сейчас оглядываюсь, я понимаю, почему со многими песнями не получилось. То есть там либо содержание было не то, либо подачи было недостаточно. А что касается противодействия, на мой взгляд, надо быть вне конкуренции. Любой человек включает и на какой бы он стороне ни был, он такой, блин, его начинает качать. Льются слезы, может быть. То есть что-то такое глубинное трогать, чему нельзя противодействовать, даже если ты куда-то уехал и сделал такой выбор. Мы никого не осуждаем, не преследуем. На мой взгляд, тут все родное. Я думаю, те, кто бывал за границей, они через какое-то время начинают скучать банально по тому, чтобы на русском языке совсем поговорить.

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