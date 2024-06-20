Соблюдение прав человека в Беларуси и Польше – в чём отличия? Объяснил Томаш Шмидт

Тему совместного доклада МИД Беларуси и России о ситуации с правами человека в отдельных странах обсудили с польским диссидентом Томашем Шмидтом в программе Новости «24 часа». Экс-судья разъяснил разницу между соблюдением прав в Беларуси и Польше.

«Таких нарушений прав человека, как в Польше, в Беларуси нет. Тем не менее польская власть осуждает законы, которые действуют в Беларуси, она их не поддерживает», – рассказал Томаш Шмидт.

Тем не менее в Польше принимают людей, которые нарушили закон в Беларуси и выехали нелегально. Власти охотно предоставляют им статус беженца.

«Что творится в самой стране, мы тоже можем посмотреть. В Польше также нарушается закон, в Польше также могут находиться без суда и следствия в тюрьмах». Польский диссидент привел в пример Пескорского, который без вынесения приговора просидел в тюрьме около трех лет.