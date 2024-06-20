«Это сильно ударит по Польше». Томаш Шмидт о влиянии доклада МИД Беларуси и России на мировое сообщество

Тему совместного доклада МИД Беларуси и России о ситуации с правами человека в отдельных странах обсудили в программе Новости «24 часа» с польским диссидентом Томашем Шмидтом. Он отметил важность данной публикации для мирового сообщества.

«Я думаю, что такие документы действительно нужно публиковать. Нужно давать эти факты. Я думаю, что будет очень широкая огласка. Прежде всего, это очень сильно ударит по Польше», – заявил польский экс-судья.

Томаш Шмидт напомнил об упомянутых в докладе нарушениях по отношению к прессе и к беженцам. По его мнению, американцы также с большим интересом читают данную информацию из-за упоминания реальных фактов.