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С поправками в законе польские пограничники «смогут стрелять, когда им захочется» – Томаш Шмидт

20 июня 2024 18:15
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Тему совместного доклада МИД Беларуси и России о ситуации с правами человека в отдельных странах обсудили с польским диссидентом Томашем Шмидтом в программе Новости «24 часа».

 

 

Экс-судья отметил, что в Польше рассматриваются изменения в закон, который развяжет руки пограничным служащим. Таким образом те смогут применять оружие, даже если на то нет оснований и им ничего не угрожает.

«То есть они смогут стрелять просто, когда им захочется. Такой случай уже был около трех месяцев назад. Стреляли в беженцев, которые находились на белорусской стороне. Потом эти солдаты были арестованы. Но под давлением политиков их все-таки освободили. И скорее всего, что они не понесут никакой ответственности за выстрелы в беженцев», – добавил Томаш Шмидт.

Полное интервью читайте здесь.

# Международная политика

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