Светницкий: русский солдат, несмотря на участие в кровопролитных войнах, стремился нести добро и мир

Александр Светницкий, участник группы «Родная речь»:

Русский солдат, он всегда нес, старался нести добро и мир. В самых кровопролитных боях... Понятно, что есть определенная статистика, за всеми не углядишь, но в подавляющем большинстве. Даже на территории Германии, наши солдаты вели себя достойно и не хуже американских солдат.

А в отличие от американских солдат, наши шли сквозь территорию России, Беларуси, Украины, видели все, что там творилось. И, конечно, у них там накипело изрядно. Тем не менее они оставались добрыми воинами. Поэтому добро в себе очень важно сохранять и хладнокровно, профессионально выполнять свою работу на любом фронте, а особенно на самом горячем направлении.

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