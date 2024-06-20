Григорий Азаренок, СТВ: Петр, они как-то легко объединяются против нас. Вот вся Европа как-то всегда легко объединяется против нас. Что Бонапарт, что Адольф, что Евросоюз.

Петр Петровский, политолог:

«Вино на войне» – прекрасный фильм, где виноделы рассказывают, как хорошо, что немцы пришли, централизованные закупки, поставки на восточный фронт вина, шампанского пошли! А потом одна дамочка из Шампани такая начала сравнивать, говорит, вот немцы же это благородные люди в отличие от тех русских, которые к нам припирались в 1814-15 годах, да? То есть вот такое пренебрежение, снобизм, высокомерие, расизм. Вот эти термины.

Григорий Азаренок:

Но перед походом на Восток Гитлер сказал, я освобождаю вас от химеры совести. Фактически сказал: вы невероятные.

Петр Петровский:

Только вот современный вот этот зеленый фашизм, как я его называю, гей-фашизм. Это одно и то же. Вот если посмотреть, вот сейчас Еврокомиссию они собирают, главный политический гинеколог Европы, фюрер-гинеколог, «фюрерин».

Григорий Азаренок:

Ну они в Швейцарии уже собрались, сейчас комиссию собирают.

Петр Петровский:

Ну это надо отдельно обсудить. А вот то, что в Европейском парламенте сейчас выборы прошли, они начали манипулировать всем, фюрерин там. На еврокома хотят эту дамочку из Эстонии, из СС взять. Их министр иностранных дел – такую русофобку, белорусофобку, ненавистницу. Это говорит о том, что колониализм, расизм и ненависть никуда не ушли. Они считают себя людьми высшего сорта, всех остальных не людьми, унтерменшами. И это их политика. Она сегодня продолжается изо дня в день. И мы видим, как они относились и относятся к странам коллективного Востока. Да даже вот этот саммит в Швейцарии, он полностью провальный.

Читайте также:

Светницкий: Родина всегда будет притягивать человека, даже если он уедет за границу

Светницкий: русский солдат, несмотря на участие в кровопролитных войнах, стремился нести добро и мир

Краенкова: в Германии пенсионерам на покушать не хватает, а власти дальше и дальше требуют больше войны