Прямой эфир

Петровский: власти ЕС считают себя людьми высшего сорта, всех остальных – не людьми, унтерменшами

20 июня 2024 19:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим исторический визит Путина в КНДР. В эфире политолог Пётр Петровский.

Григорий Азаренок, СТВ:
Петр, они как-то легко объединяются против нас. Вот вся Европа как-то всегда легко объединяется против нас. Что Бонапарт, что Адольф, что Евросоюз.

Петровский: власти ЕС считают себя людьми высшего сорта, всех остальных – не людьми, унтерменшами-1

Петр Петровский, политолог:
«Вино на войне» – прекрасный фильм, где виноделы рассказывают, как хорошо, что немцы пришли, централизованные закупки, поставки на восточный фронт вина, шампанского пошли! А потом одна дамочка из Шампани такая начала сравнивать, говорит, вот немцы же это благородные люди в отличие от тех русских, которые к нам припирались в 1814-15 годах, да? То есть вот такое пренебрежение, снобизм, высокомерие, расизм. Вот эти термины.

Григорий Азаренок:
Но перед походом на Восток Гитлер сказал, я освобождаю вас от химеры совести. Фактически сказал: вы невероятные.

Петр Петровский:
Только вот современный вот этот зеленый фашизм, как я его называю, гей-фашизм. Это одно и то же. Вот если посмотреть, вот сейчас Еврокомиссию они собирают, главный политический гинеколог Европы, фюрер-гинеколог, «фюрерин».

Григорий Азаренок:
Ну они в Швейцарии уже собрались, сейчас комиссию собирают.

Петр Петровский:
Ну это надо отдельно обсудить. А вот то, что в Европейском парламенте сейчас выборы прошли, они начали манипулировать всем, фюрерин там. На еврокома хотят эту дамочку из Эстонии, из СС взять. Их министр иностранных дел – такую русофобку, белорусофобку, ненавистницу. Это говорит о том, что колониализм, расизм и ненависть никуда не ушли. Они считают себя людьми высшего сорта, всех остальных не людьми, унтерменшами. И это их политика. Она сегодня продолжается изо дня в день. И мы видим, как они относились и относятся к странам коллективного Востока. Да даже вот этот саммит в Швейцарии, он полностью провальный.

Читайте также:

Светницкий: Родина всегда будет притягивать человека, даже если он уедет за границу

Светницкий: русский солдат, несмотря на участие в кровопролитных войнах, стремился нести добро и мир

Краенкова: в Германии пенсионерам на покушать не хватает, а власти дальше и дальше требуют больше войны

# Международная политика # Григорий Азарёнок # Петр Петровский

Другие новости рубрики

Все новости
Петровский: капсулированность системы – в этом плане нам стоит поучиться у Северной Кореи
20 июня 2024 19:46

Петровский: капсулированность системы – в этом плане нам стоит поучиться у Северной Кореи

С поправками в законе польские пограничники «смогут стрелять, когда им захочется» – Томаш Шмидт
20 июня 2024 18:15

С поправками в законе польские пограничники «смогут стрелять, когда им захочется» – Томаш Шмидт

Соблюдение прав человека в Беларуси и Польше – в чём отличия? Объяснил Томаш Шмидт
20 июня 2024 18:05

Соблюдение прав человека в Беларуси и Польше – в чём отличия? Объяснил Томаш Шмидт