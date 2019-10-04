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Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»

04 октября 2019 17:30
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Новости Беларуси. 4 октября в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины состоялась первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»-1

После обстоятельного разговора – снова вместе, в одну машину – на пленарное заседание. Такого скопления журналистов Житомир еще не видел. Десятки репортеров ждали президентов и буквально на ходу засыпали вопросами.

Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает.

– А с журналистами как быть? Напряженные отношения у нас с президентом.

Александр Лукашенко:
У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: «Господи, как он вас терпит?». Да вы что? У вас прекрасные отношения! Не дай бог вам иметь дело с Лукашенко!

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»-7

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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