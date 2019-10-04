Александр Лукашенко о Владимире Зеленском: «Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает»

Новости Беларуси. 4 октября в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины состоялась первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После обстоятельного разговора – снова вместе, в одну машину – на пленарное заседание. Такого скопления журналистов Житомир еще не видел. Десятки репортеров ждали президентов и буквально на ходу засыпали вопросами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать и, самое главное, сделает.

– А с журналистами как быть? Напряженные отношения у нас с президентом.

Александр Лукашенко:

У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: «Господи, как он вас терпит?». Да вы что? У вас прекрасные отношения! Не дай бог вам иметь дело с Лукашенко!

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»