Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Житомир, где проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Зеленский, президент Украины:

С большим удовольствие как президент Украины приветствую Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на нашей Житомирщине. Мне очень приятно, можно говорить даже на украинском языке, потому что мы с Президентом Беларуси понимаем друг друга, потому что наши языки очень близки.

Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ. Почему? Я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи.