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Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»

04 октября 2019 11:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Житомир, где проводит переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»-1

Владимир Зеленский, президент Украины:
С большим удовольствие как президент Украины приветствую Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на нашей Житомирщине. Мне очень приятно, можно говорить даже на украинском языке, потому что мы с Президентом Беларуси понимаем друг друга, потому что наши языки очень близки.

Мне действительно очень приятно, что наши страны не имеют границ. Почему? Я прежде всего говорю о людях. Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи.

Владимир Зеленский – Александру Лукашенко: «Я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи»-4

Переговоры с глазу на глаз затянулись. Лидеры за закрытыми дверями общаются уже третий час.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

В повестке встречи в широком составе с участием правительственных делегаций – упор на увеличение и укрепление экономических связей. В Украине созданы 9 совместных с Беларусью производств техники и оборудования, работает более 100 структур товаропроводящей сети. А по итогам 2018 года товарооборот между странами достиг 5,5 миллиарда долларов.

# Беларусь-Украина # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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