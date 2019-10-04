Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов

Новости Беларуси. Договориться и исполнить всё во благо наших народов. Эти слова Александра Лукашенко лучше всего характеризуют смысл рабочего визита Президента Беларуси в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 октября к встрече бизнеса присоединятся лидеры двух стран. Но это произойдёт после переговоров на высшем уровне. Во время общения в узком составе президенты подчеркнули: хорошие отношения между ними сложились ещё до этой первой официальной встречи.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Полтысячи человек приехало на близкую нам, можно сказать, родную землю. И вы очень тонко подметили, правильно, что у нас, несмотря на ту границу, которую нас вроде бы заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, кордонов. Мы действительно понимаем друг друга. Хотя и разговариваем на разных языках, они близки и понятны нашим людям.

Многие будут писать о том, что мы с вами познакомились, ничего подобного – мы с вами знакомы очень давно. Правда, заочно. Сегодня мы встречаемся здесь с глазу на глаз для того, чтобы еще раз сверить часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться.