Александр Лукашенко ответил на предложение Владимира Зеленского вместе провести Олимпийские игры

Новости Беларуси. 4 октября в Житомире президенты Беларуси и Украины говорили и о том, что близко и понятно каждому по обе стороны границы: общие традиции, культура, спорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Недавно Минск принимал II Европейские игры и матчевую встречу по легкой атлетике. В стартах довольно успешно участвовали и украинские спортсмены. Впору вместе замахнуться и на более глобальные события.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И вы бы посмотрели, как десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов, наших, украинцев, и поздравляли с победой. И мы с Владимиром Владимировичем тоже. Мы там были и приветствовали их стоя. Так что не всё так плохо.

Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня. Это я говорю о предложении президента Украины, который также предлагает нам вместе подумать над тем: «А не замахнуться ли нам вообще на Олимпийские игры в две страны и провести»? Это нам под силу. Для двух стран под силу.

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