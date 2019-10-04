Президент Беларуси на встрече с Владимиром Зеленским: «Мы не должны на коленях ползать ни перед кем»
Новости Беларуси. Весь спектр белорусско-украинских отношений обсуждали 4 октября на Форуме регионов двух стран в Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уже второй в истории подобный форум, однако нынешний примечателен тем, что именно здесь состоялась первая встреча Александра Лукашенко и Владимира Зеленского.
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Если резюмировать всё сказанное сегодня, становится понятно – дружить будем не только по принципу соседства. Опираться исключительно на собственные интересы. А в случае с Украиной это не только экономическая выгода, но и тесные человеческие связи. Даже сложные темы сегодня обсуждали в атмосфере абсолютного взаимопонимания. Выступления президентов то и дело прерывались аплодисментами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, не позволит нам очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу «разделяй и властвуй».
Тут, Владимир Александрович, много журналистов. Они точно мои заявления истолкуют, как будто мы против России или Китая нацелены. Вы не думайте, что только там будут нас прессовать, но и там, на Западе, не очень это воспримут. Мы осознаем это с президентом. Мы, кстати, об этом говорили один на один, когда вели переговоры, мы это осознаем. И этот барьер мы полны решимости преодолеть.
Мы добрые люди, мы нормальные люди. Мы не хотим против кого-то дружить, мы не хотим против кого-то воевать. Мы должны быть сильны. И то, что мы говорим, что будем создавать совместные предприятия, хлеб производить, продавать, торговать – пожалуйста, мы – транзитные страны, торгуйте через нас. Но помните, что у нас тоже есть свой интерес. И если мы – украинцы и белорусы – у себя сделаем что-то свое, солидное, мирового уровня продукт и товар, тогда к нам быстрее придут, тогда с нами будут считаться, и инвестиции пойдут к нам. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем. Как сказал ваш президент на ходу, мы еще и другим помочь можем, если это надо будет.