Александр Лукашенко: «Счастье Украина и Беларусь могут найти здесь. Не там, за бугром»

Новости Беларуси. От нефтепереработки до ракетостроения. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупные контракты на поставку белорусской техники уже заключены. Готовы украинские предприятия и к совместной кооперации с белорусскими заводами. Среди предложений наконец-то реализовать договоренности с предыдущим руководством Украины. Восстановить судоходство по Днепру и развивать портовое хозяйство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Думаю, если реализуем, то свое счастье Украина и Беларусь во многом могут найти здесь. Не там, за бугром, за границей далеко, а здесь. Все равно к тебе лучше будут относиться и к тебе быстрее придут, если ты сам что-то сможешь сделать. Мы это пережили, и мы готовы с нашей родной, братской Украиной пройти этот путь на более высоком уровне. Нам это очень выгодно.

Мы не скрываем: мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов.

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Единственная просьба (извините, Владимир Александрович, что я это скажу, потому что у меня опыт работы с бывшими президентами): если договорились, давайте сделаем.

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До переговоров в широком формате – президенты провели встречу в узком составе. С глазу на глаз Александр Лукашенко и Владимир Зеленский общались более двух с половиной часов.