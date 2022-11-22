«Старалась сделать всё возможное». Как Турция повлияла на ход переговоров Украины и России?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Каково влияние западных санкций против российских и белорусских удобрений на усиление глобального продовольственного кризиса, ведь не секрет, что доступность удобрений для преодоления голода всегда выше, чем наличие поставок просто зерна из той же Украины или России. Как в знаменитой притче, что мудро дать человеку не просто несколько рыбешек, а удочку.

Леонид Слуцкий, председатель комитета по международным делам Государственной думы Федерального собрания России, председатель ЛДПР:

Нам нужно совмещать и удочку, и рыбешек, санкции и рестрикции, количество которых просто зашкаливает, совершенно не вяжутся с любым здравым подходом. Еще до февраля нынешнего года я обратился как член нашей делегации в Генеральную Ассамблею ООН к секретарю Гутерришу, к здравомыслящим политикам в мире, мне пришли более 60 ответов от лидеров стран, от того же Гутерриша о том, что санкции вообще должны быть искоренены из сегодняшних реалий, это рудимент, архаизм. В сегодняшней мировой политике этого быть не должно. Мы должны выстраивать равновесную мировую архитектуру, теоретически подобные меры могут приниматься исключительно по решению Совета безопасности ООН. Мы видим реалии совершенно иные, более 10 тысяч санкций сегодня введено против России, против Беларуси их тоже достаточно, в том числе и против компаний, которые работают в сфере производства и экспорта минеральных удобрений. Тем не менее все, что связано с импортом минеральных удобрений в те страны, которые нуждаются в этом, у нас есть возможности поставки, в данном случае из-за санкций здесь механика нарушена, это не нужно замалчивать. Но давайте мы и удочку, и рыбку будем давать тем, кто в этом нуждается.