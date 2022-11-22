«Зерновая сделка всегда будет под угрозой срыва». Можно ли гарантировать безопасность?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Как бы вы в целом обосновали необходимость появления специального механизма вывоза украинского зерна. Если я правильно понимаю, Россия никогда не заявляла о том, что она намерена просто блокировать украинский зерновой экспорт. Но речь идет о безопасности плавания гражданских судов в северной части Черного моря. И это требует определенного соглашения, о котором мы сегодня и говорим, потому что если бы речь шла исключительно о торговой блокаде, тогда вряд ли бы действия Москвы отличались от блокады Кубы Америкой.
Александр Лазарев, политический эксперт (Украина):
Разумеется, все понимают, что в регионе идет военный конфликт. Просто гражданским судам туда попасть и выйти из портов той же Одессы и других довольно-таки сложно, потому что могут быть обстреляны, там есть мины. Необходимы тогда военно-политические гарантии, при которых судно того или иного государства позволит себе войти в порт, погрузить зерно и выйти. Для этого все эти договоры и были подписаны. Но могут ли гарантировать? Я считаю, что не могут. А что будет тогда с украинцами, которые живут на территории Украины, потому что инфляция срабатывает, зерно вывозится? Меня этот вопрос тоже интересует. Турки будут делать все, чтобы поучаствовать, чтобы сохранить лицо, чтобы балансировать между Россией и Западом. Поэтому зерновая сделка всегда будет под угрозой срыва.
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