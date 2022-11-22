«Зерновая сделка всегда будет под угрозой срыва». Можно ли гарантировать безопасность?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Как бы вы в целом обосновали необходимость появления специального механизма вывоза украинского зерна. Если я правильно понимаю, Россия никогда не заявляла о том, что она намерена просто блокировать украинский зерновой экспорт. Но речь идет о безопасности плавания гражданских судов в северной части Черного моря. И это требует определенного соглашения, о котором мы сегодня и говорим, потому что если бы речь шла исключительно о торговой блокаде, тогда вряд ли бы действия Москвы отличались от блокады Кубы Америкой.