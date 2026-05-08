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Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле

08 мая 2026 19:45
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Великая Победа – это наше достояние. Мы из этого исходим. Достояние россиян, белорусов и всех республик Советского Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча глав государств проходит накануне торжеств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это уже политическая традиция Союзного государства: Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе отмечают День Победы. 

В Беларуси всегда чтили память о Великой Отечественной. Это одна из опор белорусской модели развития. Такое отношение к исторической правде является логичным и единственно верным. Время показало, кто есть кто.

Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Какой Президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту Великую Победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня, считайте, белорусский народ, к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. Ну а сегодня время показало, кто есть кто.

Россия торгует на 65 %, даже больше, общего товарооборота с Беларусью. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, конечно, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже: ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша Великая Победа. Спасибо, что пригласили. 

Встреча началась буквально час назад. Двусторонние переговоры состоялись в представительском кабинете Кремля. Президенты обсудили вопросы социального характера и экономического сотрудничества. Политическая воля позволяет наращивать взаимодействие по всем направлениям.

Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле-4

Владимир Путин, Президент России:
Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть в преддверии нашего общего, я считаю, самого главного праздника для наших народов – Дня Победы в Великой Отечественной войне, советского народа в Великой Отечественной войне. Беларусь – одна из наиболее пострадавших во время войны республик бывшего Советского Союза. Символично, что глава белорусского государства сегодня вместе с нами здесь. И завтра вместе с нами будете на торжественных мероприятиях на Красной площади. Нам всегда есть о чем поговорить и по текущим вопросам, связанным с экономикой, с вопросами социального характера. Объем торговли является рекордным, несмотря ни на какие трудности, которые нам пытаются создать извне. Все у нас в целом благополучно. Я вам расскажу, что происходит и в российской экономике в последнее время. Есть хорошие тенденции. Они, как правило, отражаются и на наших партнерах по Евразийскому нашему союзу и тем более на наших отношениях с Беларусью, поскольку у нас более глубокие отношения, чем с ЕврАзЭС по некоторым направлениям.

Напомним, глава государства прибыл с рабочим визитом в Россию сегодня утром. Борт номер один совершил посадку в аэропорту Внуково. Президенты после протокольной части общение продолжили без прессы в формате рабочего ужина. Отношения Беларуси и России строятся в том числе и на прочном экономическом фундаменте. 

Сотрудничество с Россией продвигается в позитивном ключе – Селиверстов. Читайте здесь. 

В этом году, несмотря на решение не повторять размах 2025-го юбилейного празднования, на торжествах в российской столице ожидается присутствие порядка десяти лидеров государств. И дело не только и не столько в публичной церемонии – параде и возложении цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Посещение Москвы в эти дни – редкая возможность провести официальные переговоры и сверить часы с Кремлем. Марафон переговоров Владимир Путин начал именно со встречи с нашим Президентом.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Международная политика # День Победы

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