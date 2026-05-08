Переговоры Лукашенко и Путина прошли в Кремле

Великая Победа – это наше достояние. Мы из этого исходим. Достояние россиян, белорусов и всех республик Советского Союза. Об этом заявил Александр Лукашенко на переговорах с Владимиром Путиным в Кремле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча глав государств проходит накануне торжеств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Это уже политическая традиция Союзного государства: Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе отмечают День Победы. В Беларуси всегда чтили память о Великой Отечественной. Это одна из опор белорусской модели развития. Такое отношение к исторической правде является логичным и единственно верным. Время показало, кто есть кто.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Какой Президент в Беларуси может себе позволить бросить под ноги, как тряпку, эту Великую Победу? Никакой. Поэтому я вам благодарен за то, что вы постоянно приглашаете меня, считайте, белорусский народ, к участию в этом великом действии. Когда-то наши предки по Красной площади в трудные времена проходили очень ярко и уходили на фронт с первого парада. Я этим горжусь, знаю, что вы это цените и гордитесь. Поэтому придет время, когда к нам будут проситься сюда, чтобы приехать и побыть на этой площади. Ну а сегодня время показало, кто есть кто. Россия торгует на 65 %, даже больше, общего товарооборота с Беларусью. То есть мы основной партнер на постсоветском пространстве в торговле. Конечно, при таких огромных объемах, под 60 миллиардов долларов, конечно, всегда будут какие-то проблемы. Но мы как-то прилично живем вот эти годы. У нас никогда не было каких-то серьезных споров. Один-два вопроса, которые мы обсуждаем и поручаем правительствам разрулить их. И вот я сегодня подумал тоже: ну, наверное, полтора вопроса, которые мы с вами обсудим, а остальное – это наша Великая Победа. Спасибо, что пригласили. Встреча началась буквально час назад. Двусторонние переговоры состоялись в представительском кабинете Кремля. Президенты обсудили вопросы социального характера и экономического сотрудничества. Политическая воля позволяет наращивать взаимодействие по всем направлениям.