Прямой эфир

«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог

05 мая 2026 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Воевать с памятниками и могилами проще, чем воевать с Красной армией. Поэтому идеология нацизма 80 лет спустя хорошо себя чувствует в Европе. Сначала проигранная война стала для Запада просто днем скорби, а потом чем-то вроде законной самообороны от опасного противника на Востоке.

Как они пытаются победить День Победы – расскажем в занимательной политологии.

Если у белорусов память о войне – это жертвы и фронтовики в каждой семье, у нас есть «прививка» для памяти, то Европа не подвергалась такой оккупации, как западные районы СССР. Боевые действия там были короткими, немцы не применяли тактику выжженной земли, многие сдавались сами.

«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог-4

Андрей Лазуткин:
Кроме того, до войны в парламентах европейских стран было немало сторонников Германии. Почти везде в Европе законно действовали нацистские партии. Впоследствии они стали марионетками оккупантов, чтобы захваты Германии выглядели законными. А нейтральные страны, такие как Швейцарию и Швецию, использовали, как сказали бы сегодня, для обхода санкций. Через них закупали сырье и проводили финансовые операции. Поэтому Европа не была оккупирована в нашем понимании. Она сотрудничала с немцами. Это и промышленные районы Чехии, и румынская нефть, и шведская сталь, и швейцарские банки.

До определенного момента промышленности Германии помогали даже американцы, и все это затем было брошено против Советского Союза. Поэтому неонацизм сегодня возрождается не с нуля. У нацистской системы была база сторонников в довоенной Европе. Потому что западная демократия находилась в упадке, росли симпатии к Советскому Союзу и ради борьбы с левыми партиями западное правительство закрывало глаза на действия нацистов. Поэтому сегодня о причинах и целях войны западные историки почти не говорят. Равно как и о том, что агрессию направляли на Восток.

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Лазуткин

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении
05 мая 2026 17:42

Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении

Сколько Европейский союз потратил на помощь Украине? Эксперт назвал шокирующие суммы
03 мая 2026 19:31

Сколько Европейский союз потратил на помощь Украине? Эксперт назвал шокирующие суммы

Как Евросоюз убеждает своих жителей отдавать деньги Украине? Ответил эксперт
03 мая 2026 19:19

Как Евросоюз убеждает своих жителей отдавать деньги Украине? Ответил эксперт