«Воевать с памятниками и могилами проще». Как на Западе пытаются победить День Победы – ответил политолог

Если у белорусов память о войне – это жертвы и фронтовики в каждой семье, у нас есть «прививка» для памяти, то Европа не подвергалась такой оккупации, как западные районы СССР. Боевые действия там были короткими, немцы не применяли тактику выжженной земли, многие сдавались сами.

Андрей Лазуткин, политолог: Воевать с памятниками и могилами проще, чем воевать с Красной армией. Поэтому идеология нацизма 80 лет спустя хорошо себя чувствует в Европе. Сначала проигранная война стала для Запада просто днем скорби, а потом чем-то вроде законной самообороны от опасного противника на Востоке.

Андрей Лазуткин:

Кроме того, до войны в парламентах европейских стран было немало сторонников Германии. Почти везде в Европе законно действовали нацистские партии. Впоследствии они стали марионетками оккупантов, чтобы захваты Германии выглядели законными. А нейтральные страны, такие как Швейцарию и Швецию, использовали, как сказали бы сегодня, для обхода санкций. Через них закупали сырье и проводили финансовые операции. Поэтому Европа не была оккупирована в нашем понимании. Она сотрудничала с немцами. Это и промышленные районы Чехии, и румынская нефть, и шведская сталь, и швейцарские банки.

До определенного момента промышленности Германии помогали даже американцы, и все это затем было брошено против Советского Союза. Поэтому неонацизм сегодня возрождается не с нуля. У нацистской системы была база сторонников в довоенной Европе. Потому что западная демократия находилась в упадке, росли симпатии к Советскому Союзу и ради борьбы с левыми партиями западное правительство закрывало глаза на действия нацистов. Поэтому сегодня о причинах и целях войны западные историки почти не говорят. Равно как и о том, что агрессию направляли на Восток.