Ожидать большей инициативы или плыть по течению. Как выглядит сегодня парламент Беларуси
Новости Беларуси. Беларусь выбрала депутатов Палаты представителей Национального собрания. Каждый из 110 округов определился со своим народным избранником, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Центризбирком утвердил итоги выборов. 6 декабря откроется первая сессия для депутатов седьмого созыва. Если бы мы жили в идеальном мире, можно было бы ничего больше не добавлять. Просто констатировать факт. Ну и, конечно, поздравить избранных. Действительно: в независимом суверенном государстве прошло центральное политическое событие года. Прошло уверенно и спокойно – не без определенных треволнений. С другой стороны, как без них, тем более когда речь о политическом действе.
И вот эти уверенность и спокойствие по идее должны были бы стать гарантом последующих реакций. Понятное дело, вообще без обсуждений обойтись не могло. Но в некоторых ситуациях лично у меня к горе-комментаторам (причем самых разных уровней) только один вопрос: зачем же так самих себя не уважать? Впрочем, караван идет. Все также уверенно и спокойно.
Подробнее об избранных в Национальное собрание в материале Алены Сыровой.
Во взаимоотношениях народа и власти Парламент в некотором смысле то самое связующее звено, способное донести, отстоять и отразить в законодательстве интересы тех, кому по этим законам жить. И во власти народа самостоятельно выбирать тех, кому посильна такая работа. Беларусь в суверенной истории выбрала свой парламент в седьмой раз.
Новый созыв очевидно моложе своего предшественника: в среднем на 5 лет. Тенденция, которая может только радовать. Ведь чтобы парламент работал эффективно, в нем должны быть представлены самые разные слои нашего общества: от молодежи до пенсионеров. Седьмой созыв соответствует: сразу два депутата моложе 30. Сергею Клишевичу, первому секретарю БРСМ Минска, 29 лет.
Моложе него только «Мисс Беларусь 2018» красавица Мария Василевич (ей 22). Но не забываем, что у нас двухпалатный парламент. В Совете Республики в ближайшие четыре года самым молодым сенатором будет Андрей Иванец. Ему 35. Он главный ученый секретарь Академии наук и доктор химических наук.
Андрей Иванец, член Совета Республики:
Нельзя сегодня приходить с какими-то идеями, которые не продуманы. Во многом все взаимосвязано. Мы должны понимать, что любой закон, любое действие будет иметь свои последствия. И в данном случае мы несем ответственность за то, чтобы был положительный эффект, чтобы люди, которые работают в той сфере и на которых он направлен, реально ощутили те изменения и положительные движения вперед.
Кстати, самым опытным депутатом и по количеству лет (70), и по созывам стал Владимир Андрейченко. Спикер парламента шестого созыва в Овальном зале работает четыре срока к ряду.
Петр Петровский, политолог:
Активность парламентариев и возраст не всегда соответствуют. Пример тому мы можем увидеть: сенатор США или еще кто-то, потому что там возраст иногда достигает 90 и старше лет. Поэтому все зависит от конкретных депутатов, от желания, инициативы, работоспособности.
Новоизбранные депутаты на своих предыдущих местах работы (которые, к слову, в течении трех месяцев после избрания должны оставить, чтобы посвятить себя законотворчеству) себя зарекомендовали именно такими. Андрей Савиных – бывший пресс-секретарь МИД Беларуси и экс-посол нашей страны в Турции – уверен, что дипломатический опыт поможет найти общий язык со всеми коллегами, независимо от их взглядов. Но главная цель, конечно, выполнить просьбы, услышанные за последние 1,5 месяца на пикетах и митингах от своих избирателей.
Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Кандидат в депутаты идет со своей программой, но в то же время он может ее корректировать, совершенствовать и развивать, находясь в непосредственном контакте с людьми – со своими избирателями. Это специфика нашей политической системы, которая позволяет вырабатывать законы, которые связаны непосредственно с жизнью. Жизнью простых людей.
Среди коллег Андрея Савиных по парламенту в этот раз будет около 40 % женщин-депутатов. Это больше, чем в прошлом созыве. В основном представительницы образования и медицины. Одна из этих 44 депутатов – Людмила Макарина-Кибак – избрана во второй раз. Доктор медицинских наук, врач оториноларинголог в парламенте продолжит начатую работу над законопроектами. Например, о донорстве крови и обращении лекарственных средств.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На протяжении полутора лет мы привыкали и учились. Нам надо было понять, когда законопроект поступил, что с ним делать. И понятно, что теперь будет намного проще, но в другом смысле намного больше ответственность. Те люди, которые переходят из шестого созыва в седьмой, конечно, идут не только с багажом опыта, но и законопроектов, которые были приняты в первом чтении – мы их сейчас будем принимать во втором.
Очевидно, что при формировании нового парламента просто необходимо сохранять преемственность. И в седьмом созыве 30 % депутатов не новички. Это и Валерий Воронецкий, и Анна Старовойтова, и Игорь Марзалюк. Доктор исторических наук, член-корреспондент НАН Беларуси, телеведущий на нашем канале дебютировал в программе «В обстановке мира» (она, кстати, возвращается в эфир уже на следующей неделе) и запомнился многим своей эмоциональностью, инициативностью. Нет сомнений, у Марзалюка запала хватит на ближайшие четыре года.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, ведущий СТВ:
Першае. Калі мы кажам пра законы, гэта глабальны канстытуцыйны акт, гэта Канстытуцыя, над якой мы будзем працаваць, я думаю, весь гэты тэрмін. Цяжка, доўга, таму што гэта вельмі важна. Важней гэтага няма нічога, гэта асноўны закон.
Гэта Кодэкс аб адукацыі. Мы яго давядзём да ладу, мы яго прымем і мы прымем яго якасна. Разам з Міністэрствам адукацыі.
Кто все эти люди? Так однозначно нельзя сказать о новом составе парламента – очень многие из них медийные. Например, Геннадий Давыдько – экс-председатель Белтелерадиокомпании, Лилия Ананич – бывший министр информации. И, наверное, один из самых социальноактивных депутатов Олег Гайдукевич – глава ЛДПБ.
Кстати, о партиях. В новом созыве будет больше их представителей.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Во-первых, мы показали хорошую сплоченную команду. В основном молодые ребята. Это патриоты родины. Они все будут работать на перспективу, они довольны кампанией. Многие заняли второе место, третье место. Мы показали, что в стране есть партии, патриотические, нормальные, которые умеют работать. Не только ЛДПБ, но и коммунисты. Показали, что партийная система есть.
В кулуарах итогового заседания ЦИК журналисты спросили мнение Лидии Ермошиной как гражданина Беларуси о таком партийном раскладе сил.
Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Главное, чтобы парламент был честным и работал честно. Альтернативный голос – не обязательно голос качественный, не обязательно голос самого достойного из тех, кто альтернативно мыслит.
В предыдущем шестом созыве парламента работали два депутата от оппозиционных партий – Елена Анисим и Анна Канопацкая. По результатам этой избирательной кампании ни один из представителей таких партий не стал парламентарием.
Петр Петровский:
Бытует такое мнение, что в белорусский парламент не прошла оппозиция. Однако депутат, лидер ЛДПБ Олег Гайдукеввич прошел. И даже те радикальные оппозиционеры, которые не прошли в депутаты – в кулуарах всегда признают, что ЛДПБ это оппозиционная партия.
С другой стороны, не прошла действительно радикальная оппозиция. Эффективность действующего нового парламента уменьшится в связи с их отсутствием? Я не думаю. Состав парламента и яркость его многих новых депутатов говорит, что парламент станет более дискуссионным, более ярким и публичным.
Олег Гайдукевич может и не согласиться с таким мнением. Но сам депутат обещает, что скучать своим коллегам не даст. Знает, что четыре года пролетят быстро, а сделать нужно много, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим избирателям. Поэтому идет в парламент с конкретными инициативами.
Олег Гайдукевич:
Я выступаю за изменение, может быть, избирательного законодательства в дальнейшем и переход к выборам по партийным спискам, но не это главное. Главное эффективность работы.
Очень важно, чтобы парламент был сильным. Сильным – это не значит, что он шумит или каждый день приносит какой-то законопроект. Сильный парламент – значит эффективный парламент. Он работает над защитой национальных интересов страны и над улучшением благосостояния ее граждан.
Но, прежде чем депутаты приступят к работе над новыми проектами законов, им предстоит собраться на так называемую техническую сессию: разделиться по комиссиям, избрать спикеров парламента. В прошлый раз эту должность занимал Владимир Андрейченко, и в этот раз у него есть все шансы получить голоса поддержки снова. Помимо этих вопросов рассмотрят и те законопроекты, которые достались в наследство от шестого созыва. И, конечно, бюджет страны на 2020 год, который должен быть принят до 1 января.
Алена Сырова, корреспондент:
6 декабря в Овальном зале Дома правительства на первую сессию соберутся депутаты седьмого созыва. Насколько эффективной будет их работа, покажет время и мы. Но, приводя факты и не умаляя достоинств, предыдущий парламент рассмотрел около 450 законопроектов, большинство из которых инициировал Совет Министров. Сами депутаты предложили шесть проектов законов, а приняли три из них. Вот такие цифры.
Между тем, главная функция парламента – законотворческая. А значит, справедливо ожидать большей инициативы от самих парламентариев. Ведь как иначе получить законодательство, в котором будет услышан глас народа – того, который выбрал депутатов?