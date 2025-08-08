Лазуткин рассказал, как фонды вроде Сороса вербуют людей

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте к Соросу еще вернемся. Вербовка Президента... Ну, конечно же, нас считали тогда никем. Американцы, когда приезжали в Восточную Европу в те годы, у них было все. У них были огромные деньги. Вот нищее государство, и вы тут за доллар можете купить все. Всю систему образования, всю систему СМИ, телевидения, чего угодно. Они это делали, они это все покупали прекрасно. И фонд Сороса – как раз они и подкупали материальные базы. То есть вот хорошая телекамера стоила 5 тысяч долларов, несколько квартир в Минске. Вот у них были эти деньги, например. И они говорили: а мы вам купим то, купим это, купим вам учебники, допустим, напечатаем все это дело. Их пускали в страну, и потом они разворачивали свою вот эту гуманитарную деятельность. Но Сороса из Беларуси выкинули, одного из первых вообще во всем постсоветском пространстве. То есть они года два поработали легально, потом хорошо поговорили с нашим Президентом, и все про них стало понятно. Но я скажу, что я еще юрфак заканчивал, у нас были действительно даже учебники, отпечатанные в 1997 году, такие желтенькие, по истории государства и права, с пометкой, что спонсор этого учебника – фонд Сороса. Ну, кстати, он в России печатался. И там учебник-то неплохой был, только в конце были 2-3 параграфа, которые касались развала Союза Советского, послесоветского переустройства. И там уже было все, как надо, написано. То есть вот здесь у нас обычная история, а тут типа необычная. Так они и вербуют. Зачем им вербовать Президента, если можно массово промыть мозги людям, которые потом вырастут, станут элитой в государстве, и их уже покупают. И они уже выберут или подсуетятся, организуют вам правильного Президента. Вот методика работы этих сетей.