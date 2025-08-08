Показали характер – как в Индии ответили на пошлины США? Рассказал политолог

Алексей Дзермант, политолог:

Индия отказывается подчиняться американцам. Дональд Трамп ввел против импорта этой страны пошлины в размере 25 % за то, что Индия покупает российскую нефть. Итого размер пошлин вместе с ранее введенными для Индии составит 50 %. Ничего удивительного для американцев в этом нет – так они стали вынуждать другие государства выполнять выгодные им условия.

Удивительно скорее другое, власти Индии отказались подчиняться и, пожалуй, впервые резко отреагировали на эти требования. Представитель МИД этой страны Рандхир Джайсвал заявил, что Индия будет руководствоваться национальными интересами ради обеспечения энергетической безопасности полуторамиллиардного населения, а действия США являются несправедливыми, неоправданными и неразумными.

Вообще нужно понимать, что для индийцев требования со стороны США выглядят не просто неразумными, но и оскорбительными. Индия – одна из древнейших цивилизаций и самая населенная страна мира. В последнее время на фоне возвышения Китая англосаксы стали рассматривать ее как противовес, повторяя примерно ту же тактику, которую они в свое время реализовали, противопоставляя Советский Союз и Китай.