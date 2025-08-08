Показали характер – как в Индии ответили на пошлины США? Рассказал политолог

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Индия отказывается подчиняться американцам. Дональд Трамп ввел против импорта этой страны пошлины в размере 25 % за то, что Индия покупает российскую нефть. Итого размер пошлин вместе с ранее введенными для Индии составит 50 %. Ничего удивительного для американцев в этом нет – так они стали вынуждать другие государства выполнять выгодные им условия.
Удивительно скорее другое, власти Индии отказались подчиняться и, пожалуй, впервые резко отреагировали на эти требования. Представитель МИД этой страны Рандхир Джайсвал заявил, что Индия будет руководствоваться национальными интересами ради обеспечения энергетической безопасности полуторамиллиардного населения, а действия США являются несправедливыми, неоправданными и неразумными.
Вообще нужно понимать, что для индийцев требования со стороны США выглядят не просто неразумными, но и оскорбительными. Индия – одна из древнейших цивилизаций и самая населенная страна мира. В последнее время на фоне возвышения Китая англосаксы стали рассматривать ее как противовес, повторяя примерно ту же тактику, которую они в свое время реализовали, противопоставляя Советский Союз и Китай.
Алексей Дзермант:
Западники всячески пытались обхаживать Индию, привлекая инвестициями и обещая доступ к технологиям, в обмен на вовлечение в антикитайские геополитические проекты. В ход шла даже откровенная лесть: западные политики любили называть Индию крупнейшей демократией мира, хотя лично я сам был свидетелем того, как индийцы с иронией относились к этому и отвечали, что Индия не крупнейшая демократия мира, а крупнейшая анархия, имея в виду очень сложное федеративное, социальное и этноконфессиональное устройство Индийской Республики.
Но можно сколько угодно заигрывать с западными политиками, выслушивая их комплименты, но совершенно другое дело – плясать под их дудку во вред себе. И здесь гибкие и уклончивые индийцы показали характер, отвергнув ультиматумы Трампа. И не просто отвергли, но и активизировались в отношении совместного ответа со стороны ШОС и БРИКС, где Индия состоит.
Премьер-министр Нарендра Моди впервые за 7 лет в конце августа посетит Китай, прибыв на саммит ШОС, также в ближайшее время анонсирован визит в Дели президента России Владимира Путина. Добавим к этому, что и другой член БРИКС – Бразилия – выступает с инициативой активизировать сотрудничество в этой организации для совместного ответа на вводимые США пошлины.
Подробности в видео.