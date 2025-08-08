Лазуткин об интервью Лукашенко журналисту из США: они будут делать всё, чтобы сорвать переговоры

Андрей Лазуткин, политолог:

Как вы думаете, прошло уже 4 года, почему их так интересует начало, а не то, что сейчас происходит? Скорее всего, они слышат наши сигналы, что давайте мы будем переговорной площадкой, мы нейтральные, мы готовы вас принять. А нас хотят вывести на то, что так вы же соучастники начала типа военной агрессии, поэтому переговоров в Беларуси быть не может. Скорее всего, для этого такое интервью. А потом мы гадаем, то ли в Риме, то ли в Саудовской Аравии, хотя здесь, в Беларуси, проходят обмены пленными, и встретиться можно было бы на границе легко. И гарантировали бы безопасность всем, даже этому Зеленскому. Это можно было сделать, но американцы отрабатывают именно такую повестку. Повторюсь еще раз. Журнал Time – нам никакие не друзья. Это одно из ведущих изданий, которое координировало всю информационную борьбу во время начала военной операции. Они пиарили Зеленского. Что Зеленский – какой он молодец, как он там остался, не бросил страну. Вот они накачивали его образ. То, что они сейчас приехали к Лукашенко... Ну, опять же, есть издания, которые связаны с демократами в США. Они сегодня битые. У них невысокие рейтинги. Но количественно они все равно обгоняют те издания, которые работают на республиканцев. Вот те издания, их мало просто. Fox News и еще парочку. Те, которые работают на Трампа, либо дружественные... У Трампа очень мало медийных площадок. Он сам такая пушка, пишет в Twitter, ему не нужны эти СМИ. А если к вам приезжают именно СМИ какие-то, это СМИ, связанные с демократами. Вот самая простая комбинация. Поэтому они будут делать все, чтобы срывать опять же переговоры, срывать переговоры в Беларуси, срывать как-то мирное участие Лукашенко. Это их задача. Никто просто так сюда попить кофе не приезжает.